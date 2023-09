Apple lager na onthulling iPhone 15

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Apple stond dinsdagavond lager nadat het bedrijf op zijn "Wonderlust"-evenement de iPhone 15 en nieuwe versies van Apple Watch en AirPods lanceerde.

Het aandeel van het bedrijf met de grootste marktwaarde ter wereld daalde 2 procent.

Apple kondigde aan dat de iPhone Pro Max 100 dollar duurder wordt dan zijn voorganger, met een verkoopprijs vanaf 1.199 dollar. Het is de eerste keer dat de Pro Max in prijs omhoog gaat. Deze prijsverhoging was door analisten wel voorspeld.



De eenvoudigere modellen iPhone 15 en iPhone 15 Plus kosten evenveel als hun voorgangers.

De vraag is of veel bezitters van iPhones erg gemotiveerd zullen zijn om hun telefoon in te ruilen voor een nieuwer model, nadat een camera met veel pixels en 5G werd toegevoegd aan het vorige model, stelde Louis Navellier.

De duurdere pro-modellen hebben een nieuwe behuizing van titanium, waardoor ze lichter in gewicht zijn. De mute-knop, die sinds de eerste iPhone standaard aanwezig was, verdwijnt in de nieuwste iPhones. In plaats daarvan komt een knop waarmee je naar wens de camera of bepaalde apps snel kunt oproepen.

De Pro-modellen hebben een nieuwe chip, met 3 nanometer-technologie van Taiwan Semiconductor Manufacturing en een betere zoom op de camera.

Apple hoopt dat deze verbeteringen voldoende zullen zijn om de omzet op peil te houden. Verwacht wordt dat dit jaar 6 procent minder smartphones zullen worden verkocht wereldwijd, met 1,15 miljard stuks. Volgens Counterpoint Research kan Apple wel weer de best verkopende smartphonemaker worden door Samsung voorbij te streven dit jaar.

De iPhone is nog steeds goed voor ongeveer de helft van de omzet van Apple. De Chinese markt is een onzekerheid geworden, nu Chinese autoriteiten overheidspersoneel hebben gevraagd om geen iPhones op hun werk te gebruiken. Daarbij is Huawei teruggekomen als concurrent met eigen Chinese technologie. de rivaal leek te zijn weggevallen na Westerse sancties op belangrijke Westerse chiptechnologie.