Olieprijs stijgt verder

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen naar het hoogste niveau van dit jaar, op de verwachting dat productieverlagingen door grote olieproducerende landen zullen leiden tot een mondiaal tekort aan olie in het vierde kwartaal. Een oktoberfuture West Texas Intermediate ruwe oliesloot 1,8 procent hoger op 88,84 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dit was de hoogste settlement sinds 11 november 2022. Brent-olie steeg 1,7 procent tot 92,23 dollar. Een analyse van de organisatie van olie-exporterende landen OPEC laat zien dat als de groep zijn productieniveau van augustus van 27,45 miljoen vaten per dag tot het einde van het jaar volhoudt, de mondiale oliemarkt in het vierde kwartaal meer dan drie miljoen vaten per dag tekort zal komen, volgens Herman Wang van S&P Global Commodity Insights. Dat tekort zou 1 miljoen vaten per dag groter zijn dan sommige energiehandelaren hadden voorzien, stelde Edward Moya van Oanda. Als de economische cijfers uit Europa of China zouden verbeteren kan de oliemarkt nog krapper worden. "Dat betekent dat we Brent-olie gemakkelijk zouden kunnen zien stijgen tot het niveau van 100 dollar per vat", aldus Moya. OPEC lijkt te geloven dat het vrijgeven van olie uit de Amerikaanse strategische olievoorraad vorig jaar, en de prijsplafonds die de Europese Unie instelde voor Russische olie in tankers "de markt heeft verstoord en denkt dat we overtollige productiecapaciteit moeten opbouwen en investeringen aanmoedigen", aldus Phil Flynn van The Price Futures Group. Sommige experts hadden verwacht dat Amerikaanse producenten het gat zouden opvullen maar dat is niet gebeurd "omdat lage prijzen en onzekerheid over regelgeving leidden tot minder productielocaties en investeringen." Woensdag publiceert de EIA de wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. Bron: ABM Financial News

