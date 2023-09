Wall Street omlaag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden overwegend dinsdagavond lager, na teleurstellende omzetcijfers van softwarebedrijf Oracle, terwijl beleggers in afwachting zijn van verse inflatiecijfers en nieuwe iPhones van Apple. De S&P500 index noteerde 0,4 procent lager op 4.470,37 punten en technologie-index Nasdaq daalde 0,8 procent. De Dow Jones-index steeg 0,1 procent. "De Amerikaanse aandelenmarkten zullen deze week waarschijnlijk kleur moeten bekennen", volgens Fundstrat. "Zwakker dan verwachte cijfers kunnen bijdragen aan een dalende rente op obligaties en vice versa", zeiden de analisten. "Gezien de aanhoudende druk op de prijzen van diensten, de opleving van de olieprijzen en het afnemende effect van gunstige basiseffecten, lijkt het onwaarschijnlijk dat de inflatie op korte termijn terugkeert naar de gewenste doelstelling van 2 procent. De weg voorwaarts blijft dus uitdagend en de Federal Reserve heeft nog een lange reis voor de boeg in haar pogingen om de economie te stabiliseren", aldus SPI Asset Management. Er was aandacht voor het Wonderlust-event van Apple, waar het bedrijf naar verwachting de nieuwe iPhone 15 onthult. Analisten denken dat Apple dinsdag vier nieuwe iPhone 15-modellen lanceert; twee basismodellen en twee Pro-versies, die mogelijk 100 of 200 dollar duurder zijn dan eerdere Pro-modellen. "Hoewel de nieuwe iPhone waarschijnlijk de krantenkoppen zal halen, zullen de belangrijkste upgrades waarschijnlijk beperkt blijven tot de chipsets en de camera", schreef marktanalist Michael Hewson van CMC Markets in een vooruitblik op het evenement. Op macro-economisch vlak was rustig. Het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers is in augustus licht gedaald, bleek uit cijfers van de National Federation of Independent Business (NFIB), en bleef daarmee onder het gemiddelde. De euro/dollar noteerde op 1,0733. WTI-olie kostte 88,89 dollar per vat en Brent-olie voor november 92,08 dollar, een stijging van 1,6 procent. OPEC heeft de ramingen voor de voorziene ontwikkeling van de olievraag dit jaar en 2024 gehandhaafd, maar verhoogde wel de groeiverwachting voor het olieaanbod van olieproducerende landen die geen lid zijn van het kartel voor 2023. Bedrijfsnieuws Oracle ging onderuit, met een koersverlies van 15 procent. Het bedrijf wist in het afgelopen kwartaal de winstverwachtingen te verslaan, maar de omzetgroei bij de cloudactiviteiten vertraagde en de omzetverwachting viel tegen. Apple stond 1,6 procent lager. Aandelen van autofabrikanten stegen. Stellantis, dat eigenaar is van Chrysler, steeg samen met de aandelen van General Motors en Ford, nadat de vakbond United Auto Workers zijn looneisen versoepelde. De koersen stegen met 2 tot ruim 3 procent. Tesla daalde 2 procent. Maandag steeg de autofabrikant van Elon Musk nog 10 procent na een positief analistenrapport en hielp Wall Street daarmee in het zadel. Aandelen WestRock stegen 4 procent na een akkoord over een fusie met Smurfit. Bron: ABM Financial News

