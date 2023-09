Europese beurzen sluiten lager Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten, onder invloed van een stijgende olieprijs, terwijl de markt ook vooruitkeek naar inflatiecijfers en een rentebesluit later in de week. De brede STOXX Europe 600 index sloot met een min van 0,2 procent op 455,43 punten. De Duitse DAX daalde 0,5 procent naar 15.715,53 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,4 procent tot 7.252,88 punten. De Britse FTSE won 0,4 procent op 7.527,53 punten. Een sterke stijging van de olieprijs wakkerde zorgen aan over het risico van een opnieuw stijgende inflatie en meer renteverhogingen. "Stijgende olieprijzen door verstoringen van de aanvoer in Libië zetten het sentiment onder druk", schreef analist Axel Rudolph van handelsplatform IG. "De aandelenindices gaven een deel van de winst van maandag terug, met verliezen voor techbedrijven, met uitzondering van de Britse FTSE 100 waarin de energiesector zwaar weegt." De markt keek ook vooruit naar een nieuw cijfer van de Amerikaanse inflatie op woensdag. Minister Janet Yellen zei zondag dat ze een zeer goed gevoel heeft dat de VS een recessie kan vermijden maar toch de inflatie kan beteugelen. Daarnaast is het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag deze week een zeer bepalende factor. Hoewel het ditmaal lastig is om te bepalen wat de ECB zal doen, rekent het merendeel van de markt toch op een verhoging van 25 basispunten. Volgens hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group is een renteverhoging donderdag niet in beton gegoten, nadat ECB-bestuurder Isabel Schnabel recent zei een renteverhoging in september te willen overslaan. "Het wordt een geanimeerde rentevergadering. Maar we gaan ervan uit dat, gezien de nog hoge inflatie en het risico van te vroeg te pauzeren, de ECB nog een laatste keer de rente zal verhogen", zei aandelenspecialist Patrick Casselman van BNP Paribas Fortis. Economisch nieuw kwam uit Duitsland, waar de ZEW-verwachtingsindex over september met een beperkte verbetering van -12,3 naar -11,4 minder slecht uitviel dan de verwachte daling tot -15,0. De olieprijs steeg boven 92 dollar voor Brent-olie, en dat was de hoogste stand sinds november vorig jaar. Een oktober-future West Texas Intermediate werd 2,0 duurder op 89,02 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0729. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0750 op de borden. Daarmee herstelde de dollar na een daling op maandag. Beleggers wachten op de Amerikaanse inflatiecijfers van woensdag.



Bedrijfsnieuws Vastgoed, industriële en technologie-aandelen behoorden tot de sterkste dalers op de Europese beurzen. In Parijs sloot vliegtuigbouwer Airbus bijna 2,5 procent lager en was daarmee de sterkste daler, gevolgd door sectorgenoot Dassault. Dit had te maken met technische problemen in de vliegtuigbouw. De Duitse bouwer van vliegtuigmotoren MTU Aero Engines verloor bijna 7 procent in Frankfurt, nadat er problemen bleken te zijn met straalmotoren van Pratt & Whitney waardoor er scheurtjes kunnen ontstaan. MTU levert cruciale onderdelen voor de motoren van Pratt die onder andere in de Airbus A320neo worden gebruikt. Het aandeel werd op de beurs 2 miljard euro minder waard. Autofabrikant Stellantis won juist meer dan 2 procent in Parijs, terwijl ook Mercedes-Benz hoger sloot in Frankfurt. Financials deden het goed, met winsten voor verzekeraars Ageas, Allianz en Munich Re en de meeste grote banken waaronder ook Crédit Agricole en Société Générale. Vastgoedbedrijven Aedifica en Shurgard behoorden tot de verliezers in Brussel. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden rond sluitingstijd in Europa overwegend lager. De S&P500-index daalde 0,3 procent tot 4.472,71, technologie-index Nasdaq daalde 0,6 procent en de industriële Dow Jones-index steeg minder dan 0,1 procent. Bron: ABM Financial News

