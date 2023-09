Financials aan kop in lichtrode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager geëindigd. De AEX sloot 0,3 procent in de min bij een slotstand van 736,69 punten.

Volgens beleggingsspecialist Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen blijven de economische vooruitzichten mager. En hoewel de inflatie daalt, zijn renteverlagingen nog niet in zicht.

Daarom wachten beleggers deze week vooral op belangrijke inflatiedata uit de Verenigde Staten, die respectievelijk woensdag en donderdag verschijnen, en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, dat ook donderdag verschijnt.

Maar dinsdagavond is er eerst nog aandacht voor het Wonderlust-event van Apple, waar het naar verwachting de nieuwe iPhone 15 onthult.

"Welkom bij mijn jaarlijkse dag waarop ik me laat verleiden tot het kopen van een nieuwe iPhone die ik eigenlijk niet nodig heb, maar wel heel graag wil hebben. Apple lanceert vandaag zijn nieuwe productportefeuille, wat eigenlijk een potentiële macro-mover is," zei marktstrateeg Jim Reid van Deutsche Bank dinsdag in een vooruitblik op het event.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag vrij rustig. Het inflatiebeeld in de eurozone was verdeeld, met een afkoelende inflatie in Nederland, maar stijgende prijzen in Spanje.

De Duitse ZEW-index liet tegen de verwachting een verbetering zien. De ZEW-verwachtingsindex verbeterde van 12,3 negatief in augustus naar 11,4 negatief deze maand. De markt rekende op een verslechtering tot 15,0 negatief.

Het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers is in augustus licht gedaald, bleek verder uit cijfers van de National Federation of Independent Business (NFIB).

De euro/dollar handelde dinsdag rond het slot op 1,0728. WTI-olie kostte 89 dollar per vat. OPEC heeft de ramingen voor de voorziene ontwikkeling van de olievraag dit jaar en 2024 gehandhaafd, maar verhoogde wel de groeiverwachting voor het olieaanbod van olieproducerende landen die geen lid zijn van het kartel voor 2023.

Stijgers en dalers

In de AEX gingen financials aan kop. ABN AMRO won ruim anderhalf procent procent en ASR bijna 2 procent.

Besi was hekkensluiter in de hoofdindex, met een verlies van 6 procent. Ook AkzoNobel zat in de hoek waar de klappen vielen en verloor ruim 4 procent. Voor beide koersdalingen leek er geen specifieke aanleiding.

In de AMX steeg koploper Just Eat Takeaway meer dan 3 procent. Aalberts, OCI en TKH leverden ruim 2,5 procent in.

Smallcap Fastned eindigde ruim 4 procent in de plus. Fastned breidt uit naar Italië en lanceerde een nieuwe obligatielening. CM.com en Ebusco daalden 2 tot 2,5 procent en Azerion nog net iets harder.

Het lokaal genoteerde Almunda daalde 8,5 procent na de publicatie van de halfjaarcijfers.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld.