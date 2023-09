Aandeel AkzoNobel onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel AkzoNobel staat dinsdag stevig onder druk. De koers daalt met 5,5 procent, zonder dat er nieuws is. Ook bij sectorgenoten is er geen richtinggevend nieuws, volgens kenners. Op de eigen website meldt AkzoNobel wel dat het vandaag aanwezig is op de 'Food Ingredients & Chemicals Conference' van zakenbank Berenberg in Londen. En tegelijk is het bedrijf vandaag ook aanwezig op de 'Autumn Conference' van Kepler Cheuvreux in Parijs. Bron: ABM Financial News

