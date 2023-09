Update: ECB verhoogt rente opnieuw met 25 basispunten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag de belangrijkste rentes opnieuw met 25 basispunten verhoogd maar lijkt daarmee wel klaar met het verder verhogen van de rente.

De basisrente komt daarmee uit op 4,50 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,75 procent en de depositofaciliteit op 4,00 procent.

"De inflatie loopt verder terug, maar de verwachting is nog steeds dat ze te lang te hoog blijft. De Raad van Bestuur is vastbesloten ervoor te zorgen dat de inflatie tijdig terugkeert naar zijn doelstelling van 2 procent op middellange termijn", zei de ECB in een toelichting.

De centrale bank leek donderdag wel te hinten op een pauze. "Op basis van zijn huidige beoordeling is de Raad van Bestuur van mening dat de basisrentetarieven van de ECB een niveau bereikt hebben dat, indien aangehouden voor een voldoende lange periode, een substantiële bijdrage gaat leveren aan de tijdige terugkeer van de inflatie naar de doelstelling", zei men in het rentebesluit.

Volgens de ECB zullen toekomstige besluiten "ervoor zorgen dat de basisrentetarieven van de ECB zo lang als nodig worden vastgesteld op een niveau dat restrictief genoeg is."

De centrale bank houdt daarbij vast aan een "op data gebaseerde benadering", die "het geschikte niveau en de duur van de verkrapping" zullen bepalen. Specifiek zal er worden gekeken naar de inflatievooruitzichten en de dynamiek van de onderliggende inflatie.

De ECB kwam vanmiddag ook met nieuwe economische ramingen. Voor 2023 rekent de centrale bank nu op een inflatie van 5,6 procent, 3,2 procent in 2024 en 2,1 procent in 2025.

"Dit betekent een opwaartse bijstelling voor 2023 en 2024 en een neerwaartse bijstelling voor 2025", zei de centrale bank. Drie maanden geleden rekende de ECB op een inflatie van 5,4 procent in 2023, op 3,0 procent in 2024 en op 2,2 procent in 2025.

De ramingen voor de kerninflatie lagen toen op 5,1 procent in 2023, 3,0 procent in 2024 en 2,3 procent in 2025. Donderdag kwamen er lichte neerwaartse bijstellingen voor 2024 en 2025, naar respectievelijk 2,9 en 2,2 procent.

Qua economische groei dit jaar werd de ECB opnieuw negatiever. De verwachte groei van 0,9 procent in 2023 die men in juni berekende, werd donderdag neerwaarts bijgesteld tot 0,7 procent. De nu verwachte groei van 1,0 procent voor 2024 is lager dan de 1,5 procent groei waar de centrale bank drie maanden geleden op rekende. Voor 2025 kwam er een licht neerwaartse bijstelling, van 1,6 tot 1,5 procent.

Verder bevestigde de ECB donderdag dat het de herinvesteringen onder het PEPP tot tenminste eind 2024 doorzet. Marktkenners vroegen zich in aanloop naar het rentebesluit af of de einddatum mogelijk naar voren gehaald zou worden.

"De toekomstige uitfasering van de PEPP-portefeuille wordt in ieder geval zo gestuurd dat de passende monetairbeleidskoers niet gehinderd wordt", aldus de centrale bank.

Voorzitter Christine Lagarde van de ECB komt om 14:45 uur met een toelichting op het rentebesluit.

De euro/dollar noteerde rond het verschijnen van het rentebesluit op 1,0729 en daalde vervolgens tot 1,0663.

Update: om meer informatie toe te voegen