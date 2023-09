Nieuwe renteverhoging ECB in de maak of toch pauze?

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank kan de rente komende donderdag opnieuw verhogen, maar een rentepauze is ook niet uitgesloten. In aanloop naar het rentebesluit van de ECB is de markt verdeeld en verwacht men een 'close call'.

De basisrente staat momenteel op 4,25 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,50 procent en de depositofaciliteit op 3,75 procent.

Econoom Carsten Brzeski van ING verwacht dat er tijdens de beleidsvergadering "verhitte en gecompliceerde debatten worden gevoerd", met als resultaat een laatste renteverhoging van 25 basispunten.

Dat is "kantje boord", volgens Brzeski, maar de inflatie is nog steeds te hoog en de ECB focust op actuele data in plaats van verwachte ontwikkelingen. Donderdag zal de centrale bank ook nieuwe economische ramingen bekendmaken.

Drie maanden geleden rekende de ECB op een inflatie van 5,4 procent in 2023, op 3,0 procent in 2024 en op 2,2 procent in 2025. De ramingen voor de kerninflatie lagen toen op 5,1 procent in 2023, 3,0 procent in 2024 en 2,3 procent in 2025.

Over de economische groei werd de ECB in juni iets negatiever. De centrale bank verwachtte dat de economie met 0,9 procent zou groeien in 2023, met 1,5 procent in 2024 en met 1,6 procent in 2025.

Econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen stelt dat de eurozone te maken heeft met stagflatie-achtige kenmerken, omdat de inflatie hardnekkig blijft, terwijl de economie in de muntunie stagneert.

"Wat voor centrale bankiers een moeilijke oefening oplevert. En net als in de VS is de opgelopen olieprijs (én sommige voedselprijzen) een bijkomende moeilijkheid", zei Aben in een vooruitblik.

"Strikt kijkend naar de inflatie en het strikte mandaat van de ECB indachtig (althans, in theorie), zou een nieuwe renteverhoging niet onlogisch zijn", vindt Aben.

Last de ECB donderdag wel een pauze in, "dan zal Christine Lagarde op z’n minst benadrukken dat de beleidsrente lange tijd hoog zal blijven. Daarmee houdt ze de deur open voor verdere monetaire verstrakking. Het economisch momentum is wellicht niet zwak genoeg om bij een aanhoudend hardnekkige inflatie de ECB ervan te weerhouden de rente uiteindelijk verder op te trekken", waarschuwt de econoom van Van Lanschot Kempen.

Volgens hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group is een renteverhoging donderdag "niet in beton gegoten, nadat ECB-bestuurder Isabel Schnabel recent expliciet aangaf een renteverhoging in september te willen overslaan."

Maar een eventuele rentepauze is vermoedelijk van korte duur, "omdat de kerninflatie slechts marginaal afneemt", meent Moëc. "Er is geen sprake van een voorbode van een piekende rente", aldus de AXA-hoofdeconoom.

Ook BNP Paribas gaat ervan uit dat de centrale bank donderdag een rentepauze invoert, maar daarbij ook zal aangeven dat dit niet betekent dat de verhogingscyclus daarmee ten einde is.

"Hoewel we verdere verhogingen niet uitsluiten, verwachten we een langdurig plateau op de huidige depositorente van 3,75 procent, en geen verlagingen tot het derde kwartaal van 2024", aldus de Franse bank.

Volgens Brzeski van ING zou de ECB er goed aan doen om te pauzeren, ook al verwacht hij dat dus niet.

"Centrale banken met een meer vooruitziende blik zouden duidelijk kiezen voor een pauze na ruim een jaar met 425 basispunten aan renteverhogingen, toenemende zorgen over de groei en desinflatie die de komende maanden waarschijnlijk aan kracht zal winnen. Tijd kopen om te beoordelen hoe de renteverhogingen tot nu toe zullen uitpakken, zou het hoofdthema moeten zijn", vindt de ING-econoom.

De ECB zou donderdag verder kunnen hinten op een verschuiving naar een versnelde kwantitatieve verkrapping, zeiden economen van BNP Paribas en ING, waarbij de herinvesteringen onder het PEPP eerder worden beëindigd in plaats van de huidige einddatum van eind 2024, maar een formele aankondiging wordt donderdag niet verwacht.

De Europese Centrale Bank maakt donderdag om 14.15 uur zijn rentebesluit bekend, gevolgd door een toelichting van voorzitter Christine Lagarde een half uur later.