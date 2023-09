Futures voorspellen terughoudende opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een terughoudende opening tegemoet. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 index 0,2 procent in het rood. Beleggers wachten op belangrijke inflatiedata uit de Verenigde Staten, die respectievelijk woensdag en donderdag verschijnen. Dinsdag is er aandacht voor het Wonderlust-event van Apple, waar het naar verwachting de nieuwe iPhone 15 onthult. "Welkom bij mijn jaarlijkse dag waarop ik me laat verleiden tot het kopen van een nieuwe iPhone die ik eigenlijk niet nodig heb, maar wel heel graag wil hebben. Apple lanceert vandaag zijn nieuwe productportefeuille, wat eigenlijk een potentiële macro-mover is," zei marktstrateeg Jim Reid van Deutsche Bank dinsdag. Analisten denken dat Apple dinsdag vier nieuwe iPhone 15-modellen lanceert; twee basismodellen en twee duurdere Pro-versies, die mogelijk 100 of 200 dollar duurder zijn dan eerdere Pro-modellen. De iPhone 14 Pro had vorig jaar een vanafprijs van 999 dollar en de grotere Pro Max toen een vanafprijs van 1.099 dollar. "Hoewel de nieuwe iPhone waarschijnlijk de krantenkoppen zal halen, zullen de belangrijkste upgrades waarschijnlijk beperkt blijven tot de chipsets en de camera", schreef marktanalist Michael Hewson van CMC Markets in een vooruitblik op het evenement. Op macro-economisch vlak is het dinsdag rustig. Het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers is in augustus licht gedaald, bleek uit cijfers van de National Federation of Independent Business (NFIB). De vertrouwensindex daalde van 91,9 in juli naar 91,3 afgelopen maand. Het 49-jarige gemiddelde noteert op 98. "Nu de meningen van eigenaren van kleine bedrijven over de toekomstige omzetgroei en bedrijfsomstandigheden weinig bemoedigend zijn, willen ondernemers daarom nu mensen aannemen en geld verdienen aan de [huidige] sterke consumentenbestedingen", zei NFIB Chief Economist Bill Dunkelberg in een toelichting. Inflatie en het tekort aan werknemers blijven de grootste obstakels, volgens de econoom. De euro/dollar noteerde rond lunchtijd op 1,0721. WTI-olie kost ruim 88 dollar per vat. Later vanmiddag verschijnt het maandrapport van oliekartel OPEC. Bedrijfsnieuws Oracle wist in het afgelopen kwartaal de verwachtingen te verslaan, maar de omzetgroei bij de cloudactiviteiten vertraagde. Het aandeel verloor maandag nabeurs al 5 procent. Dinsdag lijkt Oracle zelfs 9,5 procent lager te zullen openen. Tesla steeg maandag nog 10 procent na een positief analistenrapport en hielp Wall Street daarmee in het zadel. Dinsdag lijkt het aandeel iets lager te zullen openen. Apple opent iets hoger in aanloop naar het evenement van vanavond. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd, onder aanvoering van techaandelen. De Nasdaq won 1,1 procent op 13.917,89 punten. De S&P 500 steeg 0,6 procent tot 4.487,46 punten en de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.663,72 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.