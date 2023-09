Europese beurzen lager rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager, ondanks de winst op Wall Street maandag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,1 procent op 456,20 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,5 procent naar 15.728,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,3 procent met een stand van 7.256,06 punten. De Britse FTSE won 0,4 procent op 7.529,52 punten.

De markt kijkt vooral uit naar de Amerikaanse inflatie op woensdag. Minister Janet Yellen zei zondag dat ze een zeer goed gevoel heeft over de kans dat de VS een recessie zal vermijden en toch de stijgingen van de consumentenprijzen zal weten te beteugelen.

Daarnaast is het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag deze week een zeer bepalende factor. Hoewel het ditmaal lastig is om te bepalen wat de ECB zal doen, rekent het merendeel van de markt toch op een verhoging van 25 basispunten.

Volgens hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group is een renteverhoging donderdag "niet in beton gegoten, nadat ECB-bestuurder Isabel Schnabel recent expliciet aangaf een renteverhoging in september te willen overslaan."

"Het wordt een geanimeerde rentevergadering. Maar we gaan ervan uit dat, gezien de nog hoge inflatie en het risico van te vroeg te pauzeren, de ECB nog een laatste keer de rente zal verhogen", zei aandelenspecialist Patrick Casselman van BNP Paribas Fortis.

De Duitse ZEW-verwachtingsindex over september was met een verbetering naar 11,4 negatief een stuk beter dan de verwachte 15,0 negatief en de 12,3 negatief in augustus.

In de VS staan voor vandaag alleen de vertrouwensdata van het kleinbedrijf over augustus op de agenda en verder volgt de OPEC met het maandrapport.

Olie noteerde dinsdag hoger. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het groen op 88,20 dollar, terwijl voor een november-future Brent 91,34 dollar werd betaald, een stijging van 0,8 procent. Vanmiddag publiceert de OPEC het maandrapport.

De euro/dollar noteerde op 1,0721. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0725 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0750 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs daalde de koers van het aandeel Airbus met 1,8 procent en was daarmee de sterkste daler. De koers van het aandeel Stellantis steeg dinsdag het meest in Parijs met een plus van 1,7 procent.

In Frankfurt daalde MTU Aero Engines 5,1 procent als grootste daler, terwijl de koers van het aandeel Rheinmetall met bijna 3 procent de lijst van stijgers aanvoerde.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood.

De Nasdaq won maandag 1,1 procent op 13.917,89 punten. De S&P 500 steeg 0,6 procent tot 4.487,46 punten en de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.663,72 punten.