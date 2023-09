Valuta: rentebesluit ECB allesbepalend voor eurokoers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag nog ruim boven de 1,07 dollar met een lichte neerwaartse neiging, in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank dat donderdag valt. "De markt zit op een kans van 50 procent voor verhogen, de andere helft denkt dat de ECB het deze keer laat bij het huidige rentepeil", aldus valutahandelaar Stephane van der Meer van Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Wij denken dat de ECB gezien de inflatie van ruim 5 procent geen keus heeft en donderdag de rente verhoogt met 25 basispunten", zei Van der Meer. Voor de Federal Reserve denkt de handelaar dat deze volgende week woensdag een keer overslaat, "maar dan moeten de inflatiecijfers van de VS van [aanstaande] woensdag over augustus daar wel aanleiding toe geven", aldus Van der Meer. Macro-economische data gaven dinsdag geen reden tot opvallende wijzigingen in de eurokoers. De Spaanse inflatie steeg over augustus van 2,3 naar 2,6 procent op jaarbasis, terwijl de kerninflatie op een heel ander niveau zit, namelijk op 6,1 procent tegen 6,2 procent in juli. De Duitse ZEW-verwachtingsindex over september was met een verbetering naar 11,4 negatief een stuk beter dan de verwachte 15,0 negatief en de 12,3 negatief in augustus. In de VS staan voor vandaag alleen de vertrouwensdata van het kleinbedrijf over augustus op de agenda en verder volgt de OPEC met het maandrapport. De euro noteerde dinsdag 0,3 procent lager op 1,0721 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8598 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,3 procent en noteerde op 1,2470 dollar. Bron: ABM Financial News

