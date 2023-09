Klein verlies op Beursplein 5

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs komt dinsdag nauwelijks van zijn plek. De AEX noteerde kort na elf uur 0,3 procent lager op 736,97 punten.

Macro-economisch was er nog nauwelijks. De Spaanse inflatie bleek gestegen, maar in Nederland gedaald. En de Duitse ZEW-index liet tegen de verwachting een verbetering zien. De ZEW-verwachtingsindex verbeterde van 12,3 negatief in augustus naar 11,4 negatief deze maand. De markt rekende op een verslechtering tot 15,0 negatief.

Later vandaag volgt nog het ondernemersvertrouwen in de VS. Ook komt oliekartel OPEC met een nieuw maandrapport en vanavond is er een 'event' van Apple.

De markt kijkt echter al vooral uit naar de Amerikaanse inflatie op woensdag en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag. Hoewel het ditmaal lastig is om te bepalen wat de ECB zal doen, rekent het merendeel van de markt toch op een verhoging van 25 basispunten.

Volgens hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group is een renteverhoging donderdag "niet in beton gegoten, nadat ECB-bestuurder Isabel Schnabel recent expliciet aangaf een renteverhoging in september te willen overslaan."

"Het wordt een geanimeerde rentevergadering. Maar we gaan ervan uit dat, gezien de nog hoge inflatie en het risico van te vroeg te pauzeren, de ECB nog een laatste keer de rente zal verhogen", zei aandelenspecialist Patrick Casselman van BNP Paribas Fortis.

De euro/dollar handelde dinsdag op 1,0725. Olie werd ruim een half procent duurder en kostte zo'n 88 dollar per vat.

Stijgers en dalers

In de AEX gaan de financials aan kop. ABN AMRO wint 2,1 procent, ASR 1,7 procent en ING 0,5 procent. Besi en Adyen dalen daarentegen met zo'n 2 procent, net als AkzoNobel.

In de AMX stijgt Just Eat Takeaway met 2,0 procent. Galapagos levert ruim een procent in, terwijl TKH en Aalberts nog iets harder dalen, met verliezen van circa anderhalf procent.

Smallcap Fastned stijgt 3,5 procent. Fastned breidt uit naar Italië en lanceerde een nieuwe obligatielening. CM.com en Sif leverden 2,5 tot 3 procent in.

Het lokaal genoteerde Almunda daalt 3 procent na de halfjaarcijfers.