ABN AMRO Oddo haalt Aedifica en Cofinimmo van de kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft dinsdag de adviezen voor Aedifica en Cofinimmo verlaagd van Outperform naar Neutraal. Dit bleek uit een sectorrapport van de bank. Het koersdoel voor Aedifica ging daarbij van 80,00 naar 66,00 euro en voor Cofinimmo van 105,00 naar 85,00 euro. "Voor het gezondheidssegment houdt de negatieve nieuwsstroom aan", aldus de analisten van ABN AMRO. De bank heeft een voorkeur voor 'safe havens'. De favoriete vastgoedaandelen van ABN AMRO blijven de Nederlandse namen CTP en Eurocommercial Properties, met koersdoelen van 16,00 en 29,00 euro. Bron: ABM Financial News

