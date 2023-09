Enorme vraag naar aandelen Arm Holdings Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Socram 8888 CC-BY-2.0

(ABM FN) De beursintroductie van Arm Holdings is al tien keer overtekend. Dit meldde Bloomberg dinsdag op basis van bronnen. De kans is dan ook groot dat de intekening op de aandelen vervroegd gesloten wordt. Woensdag zal de prijs bekendgemaakt worden waartegen de aandelen naar de beurs zullen worden gebracht, waarna Arm donderdag in de handel komt. De prijsvork ligt momenteel op 47 tot 51 dollar per aandeel. Aan de bovenkant van die bandbreedte zou de waarde van het bedrijf 54,5 miljard dollar bedragen. SoftBank zal ongeveer 90 procent van de aandelen van Arm blijven controleren, wat betekent dat er slechts een beperkte free float zal zijn. Bron: ABM Financial News

