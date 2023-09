Fastned lanceert nieuwe obligatielening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned is gestart met de inschrijving op nieuwe obligaties met een looptijd van 5 jaar en een rente van 6 procent. Dit meldde de oplaadspecialist dinsdag voorbeurs. Hoeveel geld Fastned met deze nieuwe lening wil ophalen, zei het bedrijf niet. De opbrengst zal worden gebruikt om het netwerk verder te laten groeien in bestaande en nieuwe markten, aldus de onderneming. Vanochtend kondigde Fastned aan ook actief te worden in Italië. In juni dit jaar haalde Fastned ook al 21,9 miljoen euro op met de uitgifte van obligaties. Daarnaast verlengden investeerders voor 2,4 miljoen euro aan investeringen uit eerdere emissies, waarmee het totaal uitgegeven bedrag in deze ronde op meer dan 24 miljoen euro kwam. Bron: ABM Financial News

