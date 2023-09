Vlakke start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting zonder grote beweging van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong vrijwel onveranderd.

Maandag startte de AEX de handelsweek ook al afwachtend, met een slotkoers van 738,89 punten. Op fondsniveau was er echter wel degelijk beweging, met winsten voor financials en Philips, terwijl de halfgeleiders onder druk bleven staan met verliezen van circa anderhalf procent.

Veel macronieuws was er maandag niet. De Europese Commissie verlaagde de groeiprognoses voor dit jaar en volgend jaar met 0,3 procentpunt naar respectievelijk 0,8 en 1,3 procent, vooral vanwege de problemen in Duitsland. Volgens de EC kan Duitsland in 2023 in een recessie belanden.

Donderdag zal de Europese Centrale Bank een nieuw rentebesluit nemen en analisten vinden het lastig inschatten of de ECB een pauze inlast of toch nog een keer de rente verhoogt. In Amerika is daarnaast de verwachting dat de Federal Reserve volgende week de rente niet verhoogt.

Op Wall Street wisten de hoofdindices onder aanvoering van technologie maandagavond wel de weg omhoog te vinden. Techbeurs Nasdaq klom meer dan een procent, nadat kunstmatige intelligentie de fantasie van beleggers weer voedde, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index de koerswinst beperkte tot 0,3 procent.

Tesla sloot maar liefst 10 procent hoger op 273,58 dollar, nadat Morgan Stanley het aandeel op de kooplijst zette en een koersdoel afgaf van 400 dollar. Volgens de bank heeft Tesla een geavanceerd computermodel ontwikkeld voor 'machine learning', een vorm van kunstmatige intelligentie die gericht is op het bouwen van verbeterde systemen.

Het computermodel, Dojo genoemd, kan nieuwe markten openen die "veel verder gaan dan het verkopen van voertuigen tegen een vaste prijs", aldus de zakenbank.

In Azië is het beeld vanochtend verdeeld. Met bescheiden winsten voor Sydney en Tokio, terwijl de Chinese beurzen en Seoel licht terrein prijsgeven.

De Amerikaanse olie-future wint vanochtend enkele tienden van een procent, na juist een nipt verlies maandagavond in New York op 87,29 dollar per vat. Later vandaag volgt het maandrapport van oliekartel OPEC.

Beleggers hebben vandaag verder nog oog voor de vrijgave van de Duitse conjunctuurindicator ZEW-index en de Spaanse inflatie in augustus.

Vanochtend werd al door het CBS bekend gemaakt dat de Nederlandse inflatie in augustus is gedaald tot 3,0 procent. De consumentenprijzen stegen in juli nog met 4,6 procent op jaarbasis. In juni was dit nog 5,7 procent. De daling van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van energie, en in mindere mate voeding.

Bedrijfsnieuws

De Autoriteit Financiële Markten hield de transactie in Philips-stukken door de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs voor de Italiaanse investeerder Exor tegen het licht. De vraag of Goldman Sachs een overtreding heeft begaan met het niet of te laat melden van de shortpositie en of er een boete volgt, ontwijkt de toezichthouder volgens het FD.

JPMorgan is gestart met het volgen van CTP met een Overwogen advies en een koersdoel van 16,00 euro. Maandag gaf Kepler Cheuvreux ook al een koopadvies voor CTP.

Arcadis kreeg van de provincie Noord-Holland een contractverlenging van 10 jaar voor het operationeel beheer van tunnels ter waarde van 125 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg maandag 0,6 procent tot 4.487,46 punten en de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.663,72 punten.