Fastned breidt uit naar Italië

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Fastned breidt uit naar Italië en tekent een contract voor de bouw van een snellaadstation in het Zuid-Europese land. Dit meldde de oplaadspecialist dinsdag, dat daardoor in acht Europese landen actief zal zijn. Het contract werd getekend met het Italiaanse snelwegbedrijf A4 Holding Group voor de bouw van een groot en schaalbaar snellaadstation langs de snelweg A4 Brescia - Padova in Noord-Italië. In 2024 moet het station open zijn. "Italië is een belangrijke nieuwe markt voor Fastned. Wat betreft het aantal kilometers snelweg, behoort Italië tot de grootste landen van Europa. De autodichtheid per hoofd van de bevolking ligt boven het Europese gemiddelde", meldde Fastned in een toelichting. Financiële details werden dinsdag niet gemeld. Bron: ABM Financial News

