Arcadis aan de slag met tunnels in Noord-Holland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft van de provincie Noord-Holland een contractverlenging gekregen van 10 jaar voor het operationeel beheer van tunnels ter waarde van 125 miljoen euro. Dit meldde Arcadis dinsdag voorbeurs. Arcadis is hoofdaannemer en werkt samen met drie partners. Het betreft de Waterwolftunnel, de Abdijtunnel en het Amstel Aquaduct. De oorspronkelijke opdracht werd 10 jaar geleden verleend. Een belangrijk onderdeel van het werk zit in de digitalisering en onderlinge samenwerking van de verschillende onderdelen waarmee Arcadis het onderhoud en beheer optimaliseert. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.