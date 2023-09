Europese beurzen lijken hoger te gaan openen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een groene opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 23 punten voor de Duitse DAX en een plus van 18 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 10 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag hoger geëindigd.

"Het [Chinese] inflatiecijfer, dat in het weekend naar buiten kwam, wijst op een aantrekkende vraag naar grondstoffen en stimuleert de grondstoffensector", stelde AJ Bell. Aandelen als Shell en BP wonnen maandag rond een half procent.

De inflatie in China kwam op jaarbasis uit op 0,1 procent. Een maand eerder daalden de prijzen nog. De producentenprijzen daalden in augustus met 3,0 procent. In juli daalden de producentenprijzen op jaarbasis echter nog met 4,4 procent.

De Bank of Japan hintte maandag op een einde aan de negatieve rente in Japan. Eind dit jaar zou daar meer duidelijkheid over kunnen komen.

De Europese Commissie werd somberder over de groei van de economie in de Europese Unie, zo bleek uit de zomerramingen.

"De economie van de EU blijft groeien, maar met een afnemend momentum", schreef de Commissie, wijzend op de ontwikkelingen in de eerste helft van dit jaar. Vooral de particuliere consumptie is een bron van zorg. De hoge inflatie "eist een hogere tol dan voorzien in het voorjaar". Wel blijft de arbeidsmarkt "uitzonderlijk sterk".

Maandag was het rustig op macro-economisch vlak. Dinsdag volgen Nederlandse inflatiecijfers en een ZEW-index voor de stemming bij Duitse bedrijven.

Donderdag maakt de Europese Centrale Bank zijn rentebesluit bekend. De markten rekenen op een 'close call' of de centrale bank de rente verhoogt of een pauze inlast.

Bedrijfsnieuws

Financials deden maandag goede zaken. Deutsche Bank en Commerzbank wonnen 2 procent. ING won rond een procent en ook BNP Paribas en Société Générale zaten in de lift. Ook verzekeraars stegen.

In Brussel steeg Ageas ruim 2,5 procent, nadat JPMorgan het aandeel van de verkooplijst haalde.

Producenten van luxe-artikelen zullen hun vraag onder druk zien staan door een verslechtering van de economische vooruitzichten in Europa en zwakke cijfers uit China, volgens analisten van Liberum. Aandelen LVMH stegen licht, terwijl Kering terrein verloor in Parijs.

Citigroup heeft het Franse Legrand op de verkooplijst gezet. De eindmarkten van de maker van onder meer kabeldraagsystemen dreigen te krimpen volgend jaar, met name de vastgoedmarkten in Europa. Het aandeel daalde bijna 3 procent.

In Frankfurt ging Covestro aan kop, met een plus van bijna 4 procent nadat het bedrijf bevestigde te praten met Adnoc over een overname. Vastgoedbedrijf Vonovia won ruim 4 procent. Sectorgenoot Unibail-Rodamco-Westfield won ruim een procent in Parijs.

Internetinvesteerder Prosus won in Amsterdam bijna 2 procent, terwijl betaalspecialist Adyen met 2,5 procent daalde.

Euro STOXX 50 4.254,33 (+0,4%)

STOXX Europe 600 456,21 (+0,3%)

DAX 15.800,99 (+0,4%)

CAC 40 7.278,27 (+0,5%)

FTSE 100 7.496,87 (+0,3%)

SMI 10.972,21 (+0,2%)

AEX 738,89 (-0,03%)

BEL 20 3.687,96 (+0,9%)

FTSE MIB 28.525,10 (+1,0%)

IBEX 35 9.435,20 (+0,8%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Dinsdag gaat Wall Street een rode opening tegemoet, nadat de Amerikaanse beurzen maandag hoger zijn geëindigd, onder aanvoering van techaandelen.

Het belangrijkste economische cijfer voor de VS deze week zijn de Amerikaanse inflatiecijfers, "die waarschijnlijk alles zullen beïnvloeden, van aandelen en valuta tot vastrentende waarden en grondstoffenprijzen", zei marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets.

Gerekend wordt op een inflatie van 3,6 procent in augustus, tegen 3,2 procent in juli. De kerninflatie zou zijn afgekoeld van 4,7 tot 4,3 procent. De consumentenprijzen verschijnen woensdag en de producentenprijzen donderdag.

"Nu de producentenprijzen ook weer oplopen, groeit het gevoel dat de rente waarschijnlijk langer hoger zal blijven omdat de Federal Reserve de inflatie weer naar de doelstelling [van 2 procent] wil duwen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

In de aanloop naar de rentevergadering van de Fed volgende week kan het cijfer voor augustus twijfel doen rijzen over de vraag of een rentepauze wel gepast is, waarschuwde Hewson.

WTI-olie werd maandag iets goedkoper. Dinsdag verschijnt het maandrapport van de OPEC, woensdag dat van het Internationaal Energieagentschap.

Bedrijfsnieuws

Tesla sloot ruim 10 procent hoger nadat Morgan Stanley het aandeel op de kooplijst zette en een koersdoel afgaf van 400 dollar. Volgens de bank heeft Tesla een geavanceerd supercomputermodel ontwikkeld voor machine learning.

Fuelcell boekte een kleiner kwartaalverlies van 0,06 dollar per aandeel, terwijl de inkomsten met 41 procent daalden tot 25,5 miljoen dollar. Het aandeel daalde 3,5 procent.

Apple steeg ruim een half procent. De iPhone-maker verlengde zijn deal met Qualcomm voor levering van chips met drie jaar, wat erop wijst dat Apple meer tijd nodig heeft om zijn eigen microchip te ontwikkelen en produceren. Qualcomm won bijna 4 procent. Dinsdag volgt een jaarlijks evenement en zal Apple nieuwe producten lanceren.

J.M. Smucks is dicht bij een overname van Hostess Brands, de eigenaar van het merk Twinkies, voor ongeveer 4 miljard dollar, volgens The Wall Street Journal. Het aandeel Hostess steeg 19 procent.

Instacart zal 22 miljoen aandelen verkopen tegen een prijs van 26 tot 28 dollar per stuk. Dit maakte de boodschappenbezorger uit Californië maandag bekend middels documenten die het indiende bij de beurswaakhond SEC. Daarmee zou Instacart 572 tot 616 miljoen dollar ophalen en is het bedrijf, rekening houdend met alle uitstaande aandelen, ongeveer 9 miljard dollar waard.

Als onderdeel van de beursgang heeft PepsiCo ermee ingestemd om voor 175 miljoen dollar aan aandelen van Instacart te kopen.

Later deze week gaat het Britse chipbedrijf Arm Holdings naar de Amerikaanse beurs. Er worden 95,5 miljoen aandelen verkocht tegen 47 tot 51 dollar.

S&P 500 index 4.487,46 (+0,6%)

Dow Jones index 34.663,72 (+0,3%)

Nasdaq Composite 13.917,89 (+1,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag hoger, maar de winsten bleven bescheiden.

Nikkei 225 32.719,26 (+0,8%)

Shanghai Composite 3.144,03 (+0,0%)

Hang Seng 18.098,51 (+0,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0737. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,0750.

USD/JPY Yen 146,72

EUR/USD Euro 1,0737

EUR/JPY Yen 157,55

MACRO-AGENDA:

06:30 Faillissementen - Augustus (NL)

06:30 Inflatie - Augustus (NL)

08:00 Werkloosheid en loonontwikkeling - Juli (VK)

09:00 Inflatie - Augustus (Spa)

11:00 ZEW economisch sentiment - September (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Augustus (VS)

14:00 Maandrapport OPEC (Oos)

BEDRIJFSNIEUWS:

19:00 Apple-event (VS)