Oracle verslaat verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Oracle heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar de verwachtingen verslagen, met resultaten die hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit bleek maandag nabeurs uit de cijfers van de Amerikaanse cloudspecialist.



"De omzet van Oracle Cloud Infrastructure groeide in het eerste kwartaal met 66 procent, veel sneller dan onze concurrenten op het gebied van hyperscale cloudinfrastructuur", zei CEO Safra Catz van Oracle. "De totale omzet uit clouddiensten, Infrastructuur plus Applicaties, groeide in het kwartaal met 30 procent tot 4,6 miljard dollar", aldus de topman.



"Op dit moment hebben AI-ontwikkelingsbedrijven contracten getekend voor de aankoop van meer dan 4 miljard dollar aan capaciteit in Oracle's Gen2 Cloud. Dat is twee keer zoveel als aan het einde van het vierde kwartaal", voegde Oracle-voorzitter en CTO Larry Ellison toe.



De totale omzet van het bedrijf steeg op jaarbasis van 11,45 miljard naar 12,5 miljard dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 12,25 miljard dollar.



Oracle boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 2,42 miljard dollar, ofwel 0,86 dollar per aandeel, in vergelijking met 1,55 miljard dollar, ofwel 0,56 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.



De aangepaste winst bedroeg 1,19 dollar per aandeel, van 1,03 dollar in het eerste kwartaal een jaar geleden. Hier rekenden analisten op 1,15 dollar per aandeel.



Het aandeel Oracle daalde maandag in de elektronische handel nabeurs 5 procent.

Bron: ABM Financial News