Tesla in trek op goedgeluimd Wall Street

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd, onder aanvoering van techaandelen. De Nasdaq won 1,1 procent op 13.917,89 punten. De S&P 500 steeg 0,6 procent tot 4.487,46 punten en de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.663,72 punten. Het belangrijkste economische cijfer voor de VS deze week zijn de Amerikaanse inflatiecijfers, "die waarschijnlijk alles zullen beïnvloeden, van aandelen en valuta tot vastrentende waarden en grondstoffenprijzen", zei marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. Gerekend wordt op een inflatie van 3,6 procent in augustus, tegen 3,2 procent in juli. De kerninflatie zou zijn afgekoeld van 4,7 tot 4,3 procent. De consumentenprijzen verschijnen woensdag en de producentenprijzen donderdag. "Nu de producentenprijzen ook weer oplopen, groeit het gevoel dat de rente waarschijnlijk langer hoger zal blijven omdat de Federal Reserve de inflatie weer naar de doelstelling [van 2 procent] wil duwen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. In de aanloop naar de rentevergadering van de Fed volgende week kan het cijfer voor augustus twijfel doen rijzen over de vraag of een rentepauze wel gepast is, waarschuwde Hewson. Op macro-economisch vlak was het vandaag rustig. De euro/dollar noteerde maandagavond op 1,0750. WTI-olie werd iets goedkoper. Bedrijfsnieuws Tesla sloot ruim 10 procent hoger nadat Morgan Stanley het aandeel op de kooplijst zette en een koersdoel afgaf van 400 dollar. Volgens de bank heeft Tesla een geavanceerd supercomputermodel ontwikkeld voor machine learning. Fuelcell boekte een kleiner kwartaalverlies van 0,06 dollar per aandeel, terwijl de inkomsten met 41 procent daalden tot 25,5 miljoen dollar. Het aandeel daalde 3,5 procent. Apple steeg ruim een half procent. De iPhone-maker verlengde zijn deal met Qualcomm voor levering van chips met drie jaar, wat erop wijst dat Apple meer tijd nodig heeft om zijn eigen microchip te ontwikkelen en produceren. Qualcomm won bijna 4 procent. Dinsdag volgt een jaarlijks evenement en zal Apple nieuwe producten lanceren. J.M. Smucks is dicht bij een overname van Hostess Brands, de eigenaar van het merk Twinkies, voor ongeveer 4 miljard dollar, volgens The Wall Street Journal. Het aandeel Hostess steeg 19 procent. Instacart zal 22 miljoen aandelen verkopen tegen een prijs van 26 tot 28 dollar per stuk. Dit maakte de boodschappenbezorger uit Californië maandag bekend middels documenten die het indiende bij de beurswaakhond SEC. Daarmee zou Instacart 572 tot 616 miljoen dollar ophalen en is het bedrijf, rekening houdend met alle uitstaande aandelen, ongeveer 9 miljard dollar waard. Als onderdeel van de beursgang heeft PepsiCo ermee ingestemd om voor 175 miljoen dollar aan aandelen van Instacart te kopen. Later deze week gaat het Britse chipbedrijf Arm Holdings naar de Amerikaanse beurs. Er worden 95,5 miljoen aandelen verkocht tegen 47 tot 51 dollar. Bron: ABM Financial News

