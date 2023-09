Olieprijs daalt licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag licht gedaald. Bij een settlement van 87,29 dollar werd een vat West Texas Intermediate circa 0,3 procent goedkoper. De olieprijzen stegen vorige week ruim 2 procent en in de afgelopen twee weken met zo'n 10 procent, nadat Saoedi-Arabië aankondigde dat het een productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag zal verlengen tot het einde van het jaar, terwijl Rusland ook zijn productieverlagingen verlengt. "De fundamentele focus van de oliemarkt is verschoven van de vraag - meer specifiek de bezorgdheid dat een vertraging van de wereldwijde groei de consumentenbestedingen aan geraffineerde producten zal schaden, naar de aanbodzijde, nu Rusland en Saudi-Arabië de markten verrasten met hun aankondigingen over de verlenging van de productieverlaging," schreven analisten van Sevens Report Research. Vooruitkijkend is de weg van de minste weerstand op dit moment hoger voor olie, met WTI "die snel ons initiële opwaartse doel van 89 dollar [per] vat nadert," zeiden de analisten. "We blijven echter in het kamp dat het begin van een recessie de rally zal doen ontsporen", waarschuwde Sevens Report. Later deze week verschijnen de maandelijkse olierapporten, op dinsdag van de OPEC en op woensdag van het Internationaal Energieagentschap. Bron: ABM Financial News

