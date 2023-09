Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag hoger gesloten. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 456,21 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,4 procent op 15.800,99 punten. De Franse CAC 40 won 0,5 procent bij een stand van 7.278,27 punten. De Britse FTSE sloot 0,3 procent hoger op 7.496,87 punten.



"Het [Chinese] inflatiecijfer, dat in het weekend naar buiten kwam, wijst op een aantrekkende vraag naar grondstoffen en stimuleert de grondstoffensector", stelde AJ Bell. Aandelen als Shell en BP wonnen maandag rond een half procent.



De inflatie in China kwam op jaarbasis uit op 0,1 procent. Een maand eerder daalden de prijzen nog. De producentenprijzen daalden in augustus met 3,0 procent. In juli daalden de producentenprijzen op jaarbasis echter nog met 4,4 procent.



De Bank of Japan hintte maandag op een einde aan de negatieve rente in Japan. Eind dit jaar zou daar meer duidelijkheid over kunnen komen.



Economisch nieuws was maandag dun gezaaid.



De Europese Commissie werd somberder over de groei van de economie in de Europese Unie, zo bleek uit de zomerramingen.



"De economie van de EU blijft groeien, maar met een afnemend momentum", schreef de Commissie, wijzend op de ontwikkelingen in de eerste helft van dit jaar. Vooral de particuliere consumptie is een bron van zorg. De hoge inflatie "eist een hogere tol dan voorzien in het voorjaar". Wel blijft de arbeidsmarkt "uitzonderlijk sterk".



Dinsdag volgen Nederlandse inflatiecijfers en een ZEW-index voor de stemming bij Duitse bedrijven.



Donderdag maakt de Europese Centrale Bank zijn rentebesluit bekend. De markten rekenen op een 'close call' of de centrale bank de rente verhoogt of een pauze inlast.



De euro/dollar noteerde richting het slot op 1,0743. WTI-olie werd iets goedkoper. Later deze week verschijnen de maandrapporten van de OPEC en het Internationaal Energieagentschap.



Bedrijfsnieuws



Financials deden maandag goede zaken. Deutsche Bank en Commerzbank wonnen 2 procent. ING won rond een procent en ook BNP Paribas en Société Générale zaten in de lift. Ook verzekeraars stegen.



In Brussel steeg Ageas ruim 2,5 procent, nadat JPMorgan het aandeel van de verkooplijst haalde.



Producenten van luxe-artikelen zullen hun vraag onder druk zien staan door een verslechtering van de economische vooruitzichten in Europa en zwakke cijfers uit China, volgens analisten van Liberum. Aandelen LVMH stegen licht, terwijl Kering terrein verloor in Parijs.



Citigroup heeft het Franse Legrand op de verkooplijst gezet. De eindmarkten van de maker van onder meer kabeldraagsystemen dreigen te krimpen volgend jaar, met name de vastgoedmarkten in Europa. Het aandeel daalde bijna 3 procent.



In Frankfurt ging Covestro aan kop, met een plus van bijna 4 procent nadat het bedrijf bevestigde te praten met Adnoc over een overname. Vastgoedbedrijf Vonovia won ruim 4 procent. Sectorgenoot Unibail-Rodamco-Westfield won ruim een procent in Parijs.



Internetinvesteerder Prosus won in Amsterdam bijna 2 procent, terwijl betaalspecialist Adyen met 2,5 procent daalde.



Wall Street



De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot een half procent in de plus.

Bron: ABM Financial News