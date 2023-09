Pas op de plaats voor AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag onveranderd aan de nieuwe handelsweek begonnen. De AEX daalde fractioneel naar 738,89 punten. Veel macronieuws was er maandag niet. De Europese Commissie verlaagde de groeiprognoses voor dit jaar en volgend jaar met 0,3 procentpunt naar respectievelijk 0,8 en 1,3 procent, vooral vanwege de problemen in Duitsland. Volgens de EC kan Duitsland in 2023 in een recessie belanden. Donderdag zal de Europese Centrale Bank een nieuw rentebesluit nemen en analisten vinden het lastig inschatten of de ECB een pauze inlast of toch nog een keer de rente verhoogt. Volgens hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group is een renteverhoging donderdag "niet in beton gegoten, nadat ECB-bestuurder Isabel Schnabel recent expliciet aangaf een renteverhoging in september te willen overslaan." "Het wordt een geanimeerde rentevergadering. Maar we gaan ervan uit dat, gezien de nog hoge inflatie en het risico van te vroeg te pauzeren, de ECB nog een laatste keer de rente zal verhogen", zei aandelenspecialist Patrick Casselman van BNP Paribas Fortis. De euro/dollar handelde op 1,0743 en olie werd iets goedkoper. Stijgers en dalers Koploper in de AEX was Philips met een koerswinst van 2,9 procent. Prosus steeg 1,9 procent en Aegon werd ook 1,9 procent duurder. De halfgeleideraandelen hadden het lastig. Besi, ASMI en ASML daalden circa 1,5 procent. DSM-Firmenich werd 2,0 procent goedkoper en Adyen leverde nog eens 2,6 procent in. In de AMX ging Just Eat Takeaway 4,1 procent hoger. Boodschappenbezorgdienst Instacart maakt binnenkort zijn debuut op de Nasdaq tegen een waardering van ongeveer 9 miljard dollar. CTP won 2,0 procent, nadat Kepler Cheuvreux het aandeel op de kooplijst zette. Aperam werd ook 2,0 procent duurder. Corbion en TKH verloren meer dan een procent. Bij de kleinere aandelen liet Accsys een herstel zien van 4,3 procent. Sligro werd 2,3 procent duurder. Ebusco zat opnieuw in de hoek waar de klappen vielen en daalde met 3,5 procent. Wall Street Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 won de S&P 500 index 0,3 procent en steeg de Nasdaq 0,5 procent. Bron: ABM Financial News

