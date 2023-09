Arcadis geselecteerd voor raamcontract van Amerikaanse leger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis U.S. is geselecteerd om milieu- en saneringsdiensten uit te voeren voor het Amerikaanse leger. Dit meldde Arcadis maandagmiddag. Arcadis is één van de negen bedrijven die zijn geselecteerd als onderdeel van een raamcontract ter waarde van 800 miljoen dollar, zei het bedrijf. Gedurende de vijfjarige looptijd van het contract zullen deze bedrijven meedingen naar projecten via aanbestedingen, aldus Arcadis. De diensten in het kader van het raamwerk omvatten het verwijderen, transporteren en afvoeren van Aqueous Film Forming Foam dat PFAS bevat uit brandblussystemen. "Arcadis zal innovatieve technieken gebruiken", aldus het bedrijf, waaronder het creëren van een digitale tool, evenals het vervangen van blusschuim door gelijkwaardige stoffen die geen PFAS bevatten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.