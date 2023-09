Valuta: volatiel jaar voor de yen

(ABM FN-Dow Jones) Het komende jaar zal een zeer volatiel jaar worden voor de Japanse yen, omdat de kloof tussen het monetaire beleid van de Japanse centrale bank en de centrale banken in de VS en Europa zo veel druk op de Japanse munt zet, dat het een politieke kwestie dreigt te worden. Dat voorspelde valutastrateeg John Hardy van Saxo Bank in gesprek met ABM Financial News.

Hardy rekent erop dat de Amerikaanse economie binnenkort in een recessie belandt, wat tot volatiliteit op de valutamarkt zal leiden.

Hardy sprak met beleggers en media in Nederland naar aanleiding van de openstelling van valutahandel voor beleggers van Saxo Bank in Nederland. Saxo Bank nam enkele jaren geleden BinckBank over.

De valutamarkt is 's werelds grootste markt, met een dagelijks verhandeld volume van ruim 6 biljoen euro. Dit zijn vooral grote institutionele partijen, zoals centrale banken en banken, maar bijvoorbeeld ook bedrijven zoals Unilever die hun valutarisico afdekken, lichtte Peter Siks van Saxo Bank toe.

Particuliere beleggers zijn maar een heel klein deel van die markt.

Vorig jaar bewogen de koersen van de yen en de dollar enorm sterk, door de omslag in het monetaire beleid van de Federal Reserve. "Beleggers zien die bewegingen en willen de mogelijkheid om daar van te profiteren", zegt Hardy.

De Japanse yen zal de komende twaalf maanden de meest volatiele munt worden, denkt Hardy. "Het beleid van de Bank of Japan en dat van de centrale banken in de rest van de wereld moet op de een of andere manier dichter bij elkaar komen."

Volgens Hardy kan dat op twee manieren: de druk op de yen kan zo groot worden, dat de Bank of Japan zijn poging om de rentecurve te beheersen loslaat. Omdat de Bank of Japan met zijn ruime monetaire beleid de laatste jaren een "liquiditeitspomp" was voor de wereldwijde financiële markten, kan het tot veel volatiliteit op de markten leiden als ook die pomp wordt dichtgedraaid, waarschuwt Hardy.

De tweede mogelijkheid is dat de rest van de wereld stopt met de monetaire verkrapping en de rentes op Amerikaanse staatsleningen weer gaan dalen.

Maandagochtend hintte de voorzitter van de Japanse centrale bank op een minder ruim monetair beleid. Voorzitter Kazuo Ueda zei dat er aan het einde van het jaar mogelijk genoeg economische data beschikbaar zullen zijn om een einde te maken aan de negatieve rente, mits het doel van een inflatie van twee procent in beeld komt.

Behalve de dollar/yen is ook de dollar/yuan een belangrijk valutapaar om in te gaten te houden, zegt Hardy. De Amerikaanse dollar staat op een hoog niveau ten opzichte van de Chinese yuan en net als in Japan is er een grote spanning tussen de Chinese agenda en de agenda van de Fed: de Fed gaat mogelijk verder verkrappen, terwijl China juist de economie weer op gang wil helpen.

De Amerikaanse economie heeft de rentestijgingen opvallend goed doorstaan, dankzij de overmatige stimulering van de economie tijdens de coronaviruspandemie, maar Hardy denkt dat er nu toch snel een recessie aankomt in de Verenigde Staten.

Het probleem is dat het inflatieklimaat langdurig is opgeschoven naar een hogere verwachting voor de inflatie. Dat betekent dat zowel monetaire als fiscale stimulering rechtstreeks in een hogere inflatie zal worden omgezet. Omdat de Amerikaanse begrotingstekorten nu al enorm zijn, loopt de Amerikaanse economie bovendien het risico van stagflatie: een stagnerende economie met hoge inflatie. "Dat zal geen 12 procent zijn zoals in de jaren zeventig", zegt Hardy. Maar een inflatie die terugkeert naar het kader van minder dan 2 procent ziet hij ook voorlopig niet gebeuren.

Ook in China zijn de schulden inmiddels enorm en is het model van groeien door schulden tegen zijn grenzen aangelopen. "Als je in twee jaar tijd net zo veel beton maakt als de hele Verenigde Staten in honderd jaar deden, dan ben je misschien aan het overdrijven", vindt Hardy. Er is dan ook een vrij breed besef in China dat men niet terug kan naar het oude model. Groei in high-tech-industrieën zoals batterijen en halfgeleiders kan die groei voor een deel vervangen, maar dat is niet genoeg om de oude groei te evenaren.

Door de gestage bevolkingskrimp die in de komende decennia al plaatsvindt, is de beroepsbevolking in China aan het krimpen en dit drukt ook op de groei. In Europa speelt hetzelfde probleem, maar hier kan dat worden opgelost met de traditie van immigratie. In China is er geen immigratie en is die oplossing er dus niet, volgens Hardy.

China zal nooit zijn insolvente banken laten omvallen, zoals de Amerikanen deden in 2008. Schuldeisers, zoals pensioenfondsen, werden daarvan toen de dupe. "Dat was niet eerlijk, maar de banken konden verder", aldus Hardy. Het grote probleem is dat de Amerikaanse overheid hierdoor zijn schuld zag oplopen. En de enige manier om iets aan die schulden te doen is door middel van inflatie, volgens Hardy. "Dit is een enorme kwestie die zijn schaduw werpt over de VS, over China, en over Europa."