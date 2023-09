Waardering Instacart valt flink lager uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Instacart zal 22 miljoen aandelen verkopen tegen een prijs van 26 tot 28 dollar per stuk. Dit maakte de boodschappenbezorger uit Californië maandagmiddag bekend middels documenten die het indiende bij de beurswaakhond SEC. Daarmee zou Instacart 572 tot 616 miljoen dollar ophalen en is het bedrijf, rekening houdend met alle uitstaande aandelen, ongeveer 9 miljard dollar waard. Als onderdeel van de beursgang heeft PepsiCo ermee ingestemd om voor 175 miljoen dollar aan aandelen van Instacart te kopen. Dit weekend schreef zakenkrant The Wall Street Journal al dat de waardering bij de beursgang een stuk lager zou zijn dan de waardering die een paar jaar terug nog werd gehanteerd bij een financieringsronde in 2021. Toen werd de waarde van Instacart vastgesteld op 39 miljard dollar. Volgens de zakenkrant zou de beursgang gebeuren tegen een waarde van 8,6 tot 9,3 miljard dollar. Goldman Sachs en JPMorgan Chase zijn de begeleidende banken. Zij worden bijgestaan door een serie andere banken. Instacart meldde verder dat het in de 12 maanden tot 30 juni 263 miljoen orders verwerkte en het een aangepaste EBITDA boekte van 486 miljoen dollar. De aandelen worden genoteerd aan de Nasdaq en worden verhandeld onder het symbool CART. Bron: ABM Financial News

