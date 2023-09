Hogere start voor Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, in afwachting van een week met veel data voor beleggers. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond een half uur voor de opening 0,5 procent hoger. De Nasdaq lijkt 0,8 procent hoger te gaan starten. Deze week komen er cijfers naar buiten over de Amerikaanse consumentenprijzen, de producentenprijzen en de detailhandelsverkopen. Die cijfers helpen de Federal Reserve bij het overwegen van verdere stappen om de inflatie te temmen. De Fed vergadert volgende week. "De rente blijft centraal in de gedachten van beleggers, met meer inflatiecijfers deze week die de naald kunnen verschuiven", stelde Interactive Investor.



Olie werd iets goedkoper. Een oktober future. Een oktoberfuture West Texas Intermediate daalde 0,6 procent tot 86,96 dollar. Brent-olie ging 0,4 procent lager tot 90,33 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0726. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0700 op de borden. Bedrijfsnieuws Tesla staat voorbeurs 6 procent hoger nadat Morgan Stanley het aandeel op de kooplijst zette en een koersdoel afgaf van 400 dollar. Volgens de bank heeft Tesla een geavanceerd supercomputermodel ontwikkeld voor machine learning. Fuelcell boekte een 2 cent kleiner kwartaalverlies van 0,06 dollar per aandeel, terwijl de inkomsten met 41 procent daalden tot 25,5 miljoen dollar. Het aandeel daalde voorbeurs 2 procent. Apple stijgt voorbeurs 1,3 procent. De iPhone-maker verlengde zijn deal met Qualcomm voor levering van chips met drie jaar, wat erop wijst dat Apple meer tijd nodig heeft om zijn eigen microchip te ontwikkelen en produceren. Qualcomm lijkt 5 procent hoger van start te gaan. Dinsdag volgt een jaarlijks evenement en zal Apple nieuwe producten lanceren. Instacart mikt volgens The Wall Street Journal op een waardering van 8,6 tot 9,3 miljard dollar voor zijn aanstaande beursgang. Dat is veel minder dan de bijna 40 miljard dollar waarop het bedrijf een paar jaar geleden nog werd gewaardeerd. Het boodschappenbezorgbedrijf uit San Francisco krijgt een beursnotering aan de Nasdaq. Goldman Sachs en JPMorgan Chase zijn de begeleidende banken. J.M. Smucks is dichtbij een overname van Hostess Brands, de eigenaar van het merk Twinkies, voor ongeveer 4 miljard dollar, volgens The Wall Street Journal. Het aandeel Hostess steeg 18 procent voorbeurs. Slotstanden De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag licht hoger. De S&P 500 won 0,1 procent op 4.457,49 punten, de Dow Jones index steeg 0,2 procent op 34.576,59 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent in de plus op 13.761,53 punten. Bron: ABM Financial News

