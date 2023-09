Omzet Fuelcell onderuit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Fuelcell heeft in het afgelopen kwartaal een kleiner verlies geboekt dan was voorzien, maar zag de inkomsten sterker dan verwacht dalen. Dit bleek maandag uit cijfers van het bedrijf. De inkomsten daalden met 41 procent, van 43,1 miljoen tot 25,5 miljoen dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden vooraf gemiddeld op een iets minder sterke omzetdaling tot 27,7 miljoen dollar. Het nettoverlies bedroeg 0,06 dollar per aandeel. Daarmee was het verlies 2 cent kleiner dan vorig jaar. CEO Jason Few stelde maandag dat de omzetdaling primair het gevolg was van een afname van de verkoop van vervangingsmodules aan Korea Full Cell. Het orderboek kromp met meer dan 17 procent tot 1,06 miljard dollar. Dat komt omdat bepaalde projecten zijn gestopt. Het aandeel steeg maandag 1,4 procent in de handel voorbeurs. Tot nu toe daalde het aandeel dit jaar met 46 procent. Bron: ABM Financial News

