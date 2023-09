Europese beurzen op winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur hoger, na inflatiecijfers uit China. De brede Stoxx Europe 600 index steeg 0,5 procent tot 456,94 punten. De Duitse DAX klom 0,6 procent naar 15.834,96 punten. De Franse CAC 40 won ook 0,6 procent tot 7.281,89 en de Britse FTSE 100 index steeg 0,5 procent. "Het [Chinese] inflatiecijfer, dat in het weekend naar buiten kwam, wijst op een aantrekkende vraag naar grondstoffen en stimuleert de grondstoffensector", stelde AJ Bell. De inflatie kwam op jaarbasis uit op 0,1 procent. Een maand eerder daalden de prijzen nog. De producentenprijzen daalden in augustus met 3,0 procent. In juli daalden de producentenprijzen op jaarbasis echter nog met 4,4 procent. De Bank of Japan hintte maandag op een einde aan de negatieve rente in Japan. Eind dit jaar zou daar meer duidelijkheid over kunnen komen. Economisch nieuws was maandag dun gezaaid. De Europese Commissie is somberder geworden over de groei van de economie in de Europese Unie. Dit bleek maandag uit de zomerramingen. "De economie van de EU blijft groeien, maar met een afnemend momentum", schreef de Commissie, wijzend op de ontwikkelingen in de eerste helft van dit jaar. Vooral de particuliere consumptie is een bron van zorg. De hoge inflatie "eist een hogere tol dan voorzien in het voorjaar". Wel blijft de arbeidsmarkt "uitzonderlijk sterk". Dinsdag volgen Nederlandse inflatiecijfers en een ZEW-index voor de stemming bij Duitse bedrijven. Donderdag maakt de ECB zijn rentebesluit bekend. Olie werd maandag iets minder duur. Een oktoberfuture West Texas Intermediate daalde met 0,6 procent tot 86,98 dollar, terwijl een novemberfuture Brent 0,3 procent goedkoper werd op 90,35 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0732. Bedrijfsnieuws Producenten van luxe-artikelen zullen hun vraag onder druk zien staan door een verslechtering van de economische vooruitzichten in Europa en zwakke cijfers uit China, volgens analisten van Liberum. Citigroup heeft Legrand op de verkooplijst gezet. De eindmarkten van de maker van onder meer kabeldraagsystemen dreigen te krimpen volgend jaar, met name de vastgoedmarkten in Europa. In Brussel stijgt Ageas 2,6 procent, nadat JPMorgan het aandeel van de verkooplijst haalde. Internetinvesteerder Prosus stijgt in Amsterdam met 2,6 procent, terwijl betaalspecialist Adyen met 3,2 procent daalt. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,4 procent in het groen. Wall Street sloot vrijdag licht hoger. De S&P 500 won 0,1 procent op 4.457,49 punten, de Dow Jones index steeg 0,2 procent op 34.576,59 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent in de plus op 13.761,53 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.