Jefferies rekent op nieuwe aandeleninkoop ING

Beeld: ING Groep

(ABM FN-Dow Jones) ING zal naar verwachting bij de derdekwartaalcijfers een nieuwe aandeleninkoopprogramma van 2,5 miljard euro starten, die tot na het nieuwe jaar zal doorlopen. Dat stelde Jefferies maandag in een rapport. ING is een van de Europese banken die bijna klaar is met zijn huidige aandeleninkoop, met 88 procent van het programma afgerond, en zal binnen twee maanden klaar zijn, terwijl bijvoorbeeld KBC nog maar net begonnen is, met 6 procent van zijn programma voltooid, aldus Jefferies. Gemiddeld kopen banken 15 procent van het dagelijks verhandelde volume op. Dat zal naar verwachting tot het einde van het jaar doorgaan bij BNP Paribas, KBC en Standard Chartered, terwijl ING eind oktober waarschijnlijk al klaar zal zijn, volgens het rapport. Aandeleninkopen zijn een belangrijke aanjager voor de aandelenkoers. Daarom gaf Jefferies een update over de stand van zaken op dat vlak bij Europese banken. Gemiddeld deden banken met een aandeleninkoop het 2 procent beter op de beurs dan sectorgenoten sinds de start van hun inkoopprogramma. Bron: ABM Financial News

