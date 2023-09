Brussel somberder over groei Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie is somberder geworden over de groei van de economie in de Europese Unie. Dit bleek maandag uit de zomerramingen. "De economie van de EU blijft groeien, maar met een afnemend momentum", schreef de Commissie, wijzend op de ontwikkelingen in de eerste helft van dit jaar. Vooral de particuliere consumptie is een bron van zorg. De hoge inflatie "eist een hogere tol dan voorzien in het voorjaar". Wel blijft de arbeidsmarkt "uitzonderlijk sterk". Voor dit jaar rekent de EC op een groei van 0,8 procent en voor volgend jaar op 1,4 procent. De oude ramingen stonden op respectievelijk 1,0 en 1,7 procent. De eurozone zal dit jaar ook met 0,8 procent groeien. Voor volgend jaar wordt gerekend op 1,3 procent. Voorheen ging de Commissie uit van 1,1 en 1,6 procent. De Commissie blijft rekenen op een verdere dalende inflatie. De inflatie in de EU zal dit jaar uitkomen op 6,5 procent, 0,2 procentpunt minder dan eerder verwacht. Voor volgend jaar rekent de EC op 3,2 procent. Dat is een fractie meer dan de 3,1 procent waarop eerder werd gerekend. Voor de eurozone wordt een inflatie voorzien van 5,6 procent in 2023 en 2,9 procent in 2024. De oude ramingen waren 5,8 en 2,8 procent. Bron: ABM Financial News

