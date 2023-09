AEX kleurt groen - Prosus wint, Adyen verliest Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe handelsweek vooralsnog goed begonnen. Rond de klok van 11 uur noteerde de AEX 0,3 procent hoger op 741,29 punten. "De markten beginnen de week vol optimisme en de borden kleuren dan ook diepgroen. Het optimisme in Europa doet ook de euro/dollar goed. Euroswaprentes stijgen een aantal basispunten, voornamelijk aan het lange eind van de curve", aldus marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank. Veel nieuws is er vandaag niet. De agenda is leeg en beleggers lijken al in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag. De markt is verdeeld over de vraag of de rente verder omhoog gaat, hoewel ECB-bestuurder Klaas Knot daar afgelopen week wel op hintte. In een vooruitblik schreef econoom Carsten Brzeski van ING dat hij nog altijd verwacht dat de ECB donderdag nog één keer de rente zal verhogen. Maar hij voegde wel toe dat het ditmaal geen eenvoudige opgave was, gezien alle tegenstrijdige cijfers. De euro/dollar handelde maandag op 1,0724 en olie werd een half procent goedkoper. "Het nieuws van vanochtend richt zich vooral op Japan waar de Bank of Japan hint op een minder ruim monetair beleid. In reactie stijgen rentes op Japanse staatsobligaties, is de yen sterker en noteert de Nikkei index 0,4 procent lager", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Stijgers en dalers In de AEX trekt Prosus de kop met een koerswinst van 2,9 procent. Philips wint 1,5 procent. Verder doen de verzekeraars het ook goed. ASR en Aegon winnen meer dan een procent. DSM-Firmenich en Adyen zijn de grootste dalers met verliezen van 1,7 en 2,7 procent. In de AMX gaat CTP aan de leiding met een koerswinst van 4,5 procent. Kepler Cheuvreux verhoogde het advies voor CTP van Houden naar Kopen. Verder stijgt Aperam 2,3 procent, maar daalt Vopak met 0,7 procent. Accsys laat in de AScX wat herstel zien en stijgt 2,3 procent. Alleen CM.com levert meer dan een procent in. Bron: ABM Financial News

