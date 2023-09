Degroof: nog lastige maanden voor Alfen in verschiet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam is maandag gestart met het volgen van Alfen met een Houden-advies en een koersdoel van 60,00 euro. Dit bleek uit een rapport van analist Joren van Aken. Alfen is de enige Europese beursgenoteerde onderneming die actief is met laadpalen, energie-opslagsystemen én smart grids, alle drie "cruciaal" voor de energieomslag, aldus Van Aken. Op korte termijn ziet de analist echter beren op de weg. Zo wijst hij op de voorraadafbouw van klanten, vooral bij oplaadpalen voor elektrische auto's. Er is nog weinig zicht op verbetering op dit vlak, benadrukte de analist. "Alfen verwacht verbetering in de tweede jaarhelft, maar het is duidelijk dat Alfen het vertrouwen van beleggers moet terugwinnen." Volgens Degroof is het sentiment "verzuurd" en is Alfen één van de aandelen in Nederland waar de meeste shortposities in uitstaan. Op dit moment oogt het aandeel Alfen volgens Degroof duur, maar als de vraag in 2024 snel herstelt, "verwachten we dat het sentiment weer kantelt, wat een 'upgrade' zou rechtvaardigen", aldus Van Aken. In een 'bull scenario' ziet Van Aken een koers van 83,00 euro, maar als de beren het winnen, dan is dit maar 41,00 euro. Het aandeel Alfen stijgt maandag 1,4 procent naar 43,83 euro. Bron: ABM Financial News

