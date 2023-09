Voorzitter Japanse centrale bank hint op minder ruim monetair beleid Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De voorzitter van de Japanse centrale bank Kazuo Ueda voorziet een mogelijk einde aan de negatieve rente in Japan. Dit kwam maandag naar voren uit een interview van Ueda met de Japanse krant Yomiuri. Ueda zei dat er aan het einde van het jaar mogelijk genoeg economische data beschikbaar zullen zijn om een einde te maken aan de negatieve rente. Voorwaarde is dat de doelstelling van een inflatie van twee procent in beeld komt. "Ueda legt de basis voor een exit uit de negatieve rente, en hij stelt de markt ruimschoots op tijd hiervan op de hoogte", oordeelde analist Matt Simpson van City Index. Door het scherp opgelopen renteverschil met onder meer Amerika is de Japanse yen de afgelopen jaren zwaar onder druk komen te staan. Begin 2021 ontving je nog bijna 100 yen voor een dollar. Eind vorig jaar was dit opgelopen naar meer dan 150 yen. Vanochtend stijgt de yen met 1,2 procent. Een dollar levert nu 146 yen op. De inflatie in Japan is de afgelopen jaren structureel laag gebleven, en het is dan ook één van de weinige landen in de wereld waar een hogere inflatie juist met applaus wordt ontvangen. Bron: ABM Financial News

