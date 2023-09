AEX start handelsweek naar verwachting in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich maandag op voor een hogere opening. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,4 procent hoger.

Afgelopen week koerste de AEX door oplopende rentes, waardoor vooral techfondsen onder druk kwamen te staan, nog krap een procent lager op een slotstand van 739,09 punten. Indexzwaargewicht ASML verloor op weekbasis vijf procent.

Technologie is extra gevoelig voor rentebewegingen. Door vooral sterke macro-economische data uit de VS loopt de rente weer op.

"Handelaren blijven rekening houden met een veerkrachtige Amerikaanse economie en het vooruitzicht van nog een renteverhoging door de Fed voor het einde van het jaar", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De groei van de economische activiteit in de Amerikaanse dienstensector steeg in augustus naar het hoogste niveau sinds februari, zo bleek woensdag uit cijfers van het Institute for Supply Management.

"In recente gesprekken met institutionele beleggers is duidelijk geworden dat zij in toenemende mate nerveus worden", aldus analist Tom Lee van Fundstrat. "De grootste zorg is dat het economisch momentum [in de VS] sterk blijft en dat daardoor de Fed door kan gaan met het verhogen van de rentes", aldus Lee.

De rente op de tienjarige Amerikaanse staatsleningen noteert nu rond 4,30 procent, net als in augustus en rond het hoogste niveau sinds de kredietcrisis.

De cijfers in Europa en Azië wijzen daarentegen op een flinke groeivertraging. Wel was de neerwaartse bijstelling van de Europese groei in het eerste kwartaal van 0,3 procent naar 0,1 procent volgens KBC geen verrassing, maar onderstreepte het wel de moeilijkere gang van zaken.

Donderdag komt de Europese Centrale Bank met een nieuw rentebesluit. De markt is verdeeld over de vraag of de rente verder omhoog gaat, hoewel ECB-bestuurder Klaas Knot daar afgelopen week wel op hintte.

Ondanks de gematigde economische activiteit leiden de oplopende grondstoffenprijzen wel tot inflatiedruk in de eurozone.

In een vooruitblik schreef econoom Carsten Brzeski van ING dat hij nog altijd verwacht dat de ECB donderdag nog één keer de rente zal verhogen. Maar hij voegde wel toe dat het ditmaal geen eenvoudige opgave was, gezien alle tegenstrijdige cijfers.

Wall Street, Azië en olie

Wall Street sloot vrijdag nipt in het groen, waardoor op weekbasis voor de Dow Jones index het verlies werd beperkt tot minder dan een procent. De S&P 500 en Nasdaq verloren meer terrein.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend verdeeld. De Shanghai Composite is de grootste stijger met meer dan een procent, terwijl die andere grote Chinese beurs, in Hongkong, juist krap een procent lager noteerde. Vrijdag hield de beurs van Hongkong nog de deuren gesloten nadat de zwaarste regenval ooit gemeten de stad deels blank zette.

Techgigant Alibaba verloor drie procent nadat Daniel Zhang, topman van de cloud activiteiten, per direct opstapte. Alibaba wil verschillende van zijn oude divisies als zelfstandige bedrijven naar de beurs brengen, waaronder de cloud activiteiten, het op één na grootste bedrijf qua omzet na zijn binnenlandse e-commerce divisie.

De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend enkele tienden van een procent lager op 87,22 dollar per vat. Op weekbasis werd een vat West Texas Intermediate afgelopen week nog ruim 2 procent duurder.

"Wederom een week van stijgingen voor de prijzen van ruwe olie, die nu op hun hoogste niveau staan sinds november vorig jaar, nadat zowel Saoedi-Arabië als Rusland bevestigden dat ze hun productieplafonds van juli tot het einde van het jaar zullen verlengen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0733.

De bedrijfsagenda en de macro-economische agenda zijn vandaag vrijwel leeg.

Bedrijfsnieuws

Kepler Cheuvreux verlaagde het koersdoel voor IMCD van 170,00 naar 152,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won vrijdag 0,1 procent op 4.457,49 punten, de Dow Jones index steeg 0,2 procent op 34.576,59 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent in de plus op 13.761,53 punten.