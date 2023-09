Beurs wacht op rentebesluit ECB Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers kijken aankomende week aan tegen een volle macro-economische agenda, waarbij vooral het rentebesluit van de Europese Centrale Bank nauwlettend in de gaten zal worden gehouden. De week begint relatief rustig, maar dinsdag wordt het drukker met onder meer Nederlandse en Spaanse inflatiecijfers en de Duitse ZEW-index. Ook zal het maandrapport van OPEC op aandacht kunnen rekenen, nadat de olieprijzen flink zijn gestegen in de afgelopen weken. De olieprijs kreeg een impuls van sterke economische cijfers uit de Verenigde Staten en de recente besluiten van Saoedi-Arabië en Rusland om hun vrijwillige productieverlagingen te verlengen tot het einde van dit jaar. Op woensdag komt het Internationaal Energieagentschap met een maandrapport. Ook belangrijk voor de energiemarkt zijn de wekelijkse olievoorraden in de VS. Op woensdag zijn er ook belangrijke inflatiecijfers over augustus vanuit Amerika. In juli stegen de consumentenprijzen iets harder op jaarbasis, terwijl de kerninflatie juist iets terugliep. Donderdag komt de Europese Centrale Bank met het rentebesluit. Eerder deze week waarschuwde voorzitter Klaas Knot van De Nederlandsche Bank dat beleggers de kans op een renteverhoging van de Europese Centrale Bank onderschatten. Zijn Slowaakse evenknie ging een stapje verder en benadrukte dat een volgende stap nodig is en de voorkeur heeft boven een pauze en later alsnog een nieuwe renteverhoging. In een vooruitblik schreef econoom Carsten Brzeski van ING dat hij nog altijd verwacht dat de ECB donderdag nog één keer de rente zal verhogen. Maar hij voegde wel toe dat het ditmaal geen eenvoudige opgave was, gezien alle tegenstrijdige cijfers. Op donderdag zijn er vanuit de VS ook cijfers over de producentenprijzen, de bedrijfsvoorraden en de detailhandelsverkopen. De week sluit af met enkele cijfers uit China en Franse inflatiedata. De markt kijkt dan ook naar import- en exportcijfers vanuit de eurozone. In de VS staat het consumentenvertrouwen berekend door de Universiteit van Michigan op de rol, naast de Empire State-index. Slechts een handjevol bedrijven komt nog met resultaten, waaronder Oracle en Adobe. WDP houdt een beleggersdag en Immobel opent vrijdag nog de boeken. Bron: ABM Financial News

