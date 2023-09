Oplopende rentes zetten techzware AEX onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week gedaald. Met een slot van 739,09 punten op vrijdag verloor de index op weekbasis 0,9 procent. Vorige week steeg de hoofdindex nog 1,7 procent met een slot op 746,05 punten.



"De algemene stemming onder beleggers wordt er niet bepaald beter op", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Maar "ondanks deze stap terug, handelen we nog altijd binnen dezelfde bandbreedte als in de afgelopen zes maanden."



Vanuit marktperspectief zijn de huidige waarderingen van aandelen te optimistisch en weerspiegelen ze niet de risico's van het aanhoudende restrictieve monetaire beleid van de centrale banken, volgens State Street Global Advisors.



De week begon nog optimistisch, zag Hewson. Beleggers reageerden opgelucht op het nieuws dat de Chinese projectontwikkelaar Country Garden een overeenkomst sloot met schuldeisers om de looptijd van zijn leningen te verlengen. Daarnaast verlaagden meerdere Chinese steden, waaronder Beijing en Shanghai, de hypotheekeisen voor particulieren in de hoop de woningmarkt een impuls te geven.



Dit is volgens marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank "om het sentiment te keren en een halt toe te roepen aan de flinke daling van de huizenprijzen". De marktkenner benadrukte wel dat hiermee de structurele problemen in de Chinese vastgoedmarkt niet zijn opgelost.



Het sentiment keerde na de publicatie van tegenvallende Chinese inkoopmanagersindices, terwijl in de eurozone sprake was van een krimp van de dienstensector in augustus.



"De eurozone is in de eerste jaarhelft niet in een recessie beland, maar de tweede jaarhelft belooft een grotere uitdaging te worden", zei hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank in een toelichting.



In de Verenigde Staten was het beeld compleet omgedraaid. Uit cijfers van het Institute for Supply Management bleek dat de Amerikaanse dienstensector in augustus harder is gegroeid, terwijl juist een groeivertraging was voorspeld.



"Dergelijke sterke economische cijfers voeden de speculatie dat de Fed de rente langer op een hoog niveau zal houden", merkte investment manager Nathan Levie van ING op. De kans op nog een renteverhoging in september is nog altijd klein, maar voor november rekent bijna de helft van de markt op een verhoging.



En ondanks tegenvallende economische berichten, zoals een minimale groei in de eurozone in het tweede kwartaal, lijkt ook de Europese Centrale Bank nog niet klaar. Levie wees op uitspraken van voorzitter Klaas Knot van De Nederlandsche Bank, die waarschuwde dat beleggers de kans op een renteverhoging van de ECB volgende week onderschatten.



"Zijn Slowaakse evenknie ging een stapje verder en benadrukte dat een volgende stap nodig is en de voorkeur heeft boven een pauze en later alsnog een nieuwe renteverhoging", aldus Levie. "De stemming op de aandelenmarkten werd er al met al niet beter op."



De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0700 en daarmee op weekbasis ruim een half lager. De greenback stijgt al acht weken op rij en koerst nu rond het hoogste niveau in meer dan zes maanden. Daarmee is de dollar weer terug op het niveau van voor de regionale bankencrisis in maart. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,22 procent en daarmee ten opzichte van vorige week iets hoger.



WTI-olie steeg op weekbasis meer dan 2 procent en kostte vrijdag ruim 87 dollar. Saoedi-Arabië is van plan om de vrijwillige productieverlaging van 1 miljoen vaten olie per dag tot zeker eind december te handhaven en ook Rusland handhaaft voorlopig zijn productieverlaging.



Volgens analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets heeft OPEC+ geen boodschap aan de centrale banken, die juist alles uit de kast halen om de inflatie te beteugelen.



Volgens Aslam is een prijsniveau van 100 dollar "nog steeds een beetje te hoog gegrepen." Ook kunnen de olieprijzen terugzakken tot 85 dollar, wanneer de economische data uit China blijven tegenvallen, waarschuwde de marktanalist van Zaye Capital Markets.



Stijgers en dalers



RELX ging afgelopen week aan kop in de AEX, met een plus van ruim 5 procent. UBS verhoogde het koersdoel. Sectorgenoot Wolters Kluwer won bijna 2 procent.



Universal Music Group steeg bijna 4 procent. UMG werkt samen met streamingdienst Deezer om een nieuw streamingmodel te lanceren, dat artiesten beter moet belonen, werd afgelopen week bekend. "UMG zal een groter deel van de royaltybetalingen van Deezer ontvangen, maar Deezer is een kleine speler in de mondiale markt, dus het is onwaarschijnlijk dat deze deal een wezenlijke verschil zal maken voor UMG", schreven analisten van Citi.



Philips heeft een akkoord bereikt over een schikking met betrekking tot de terugroepactie van een miljoen slaapapneu-apparaten in de Verenigde Staten. Het aandeel leverde op weekbasis ruim 4 procent in.



De halfgeleiders Besi, ASMI en ASML verloren afgelopen week 1 tot 4 procent. Een chip van het Chinese SMIC die gebruikt wordt in een onlangs gelanceerd Huawei-toestel, is een doorn in het oog is van het Amerikaanse ministerie van Handel. "Deze chip kon waarschijnlijk niet worden geproduceerd zonder Amerikaanse technologie en dus heeft SMIC mogelijk de Foreign Direct Product Rule van het ministerie van Handel overtreden”, schreven analisten van KBC Securities. Ook treedt China strenger op tegen het gebruik van de iPhone van Apple. "Hierop moest het aandeel van ’s werelds meest waardevolle bedrijf achteruit. En in het kielzog ging ook een aantal leveranciers van componenten, waaronder halfgeleiders, mee naar beneden. Minder verkochte iPhones betekent ook minder onderdelen. Een redenering waar weinig tegen in te brengen valt”, merkte beleggingsstrateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis op.



ASMI kreeg wel een koersdoelverhoging van Bank of America, in aanloop naar de beleggersdag later deze maand. De Amerikaanse bank denkt dat ASMI de omzetoutlook wel eens zou kunnen verhogen.



Shell steeg afgelopen week 2 procent, geholpen door de hogere olieprijzen.



AkzoNobel daalde ruim 2,5 procent, ondanks dat het aandeel door Deutsche Bank op de kooplijst werd gezet met een koersdoel van 90 euro.



Adyen was opnieuw hekkensluiter, met een verlies van 5 procent op weekbasis. Adyen zal begin november een beleggersdag houden. Daarmee lijkt de Amsterdamse betaalspecialist tegemoet te komen aan de behoefte van aandeelhouders en analisten om vaker een update over de gang van zaken binnen het bedrijf te krijgen. Een enquête van analist Corné van Zeijl laat zien dat beursexperts het aandeel Adyen tippen voor september. "De experts houden wel van een koopje", aldus Van Zeijl, wijzend op de koersval van Adyen na de halfjaarcijfers. Adyen verliest later deze maand wel zijn plek in de Stoxx Europe 50 index, terwijl ING juist een plekje in deze index krijgt.



Morgan Stanley Investment Management meldde verder voor het eerst een belang in Adyen, van 3,02 procent.



Ahold Delhaize verloor bijna 5 procent, nadat JPMorgan het advies voor het aandeel verlaagde naar Onderwogen. Randstad werd door Société Générale op de verkooplijst gezet en daalde op weekbasis bijna 3 procent.



In de AMX ging OCI aan kop, met een winst van ruim 8 procent op weekbasis, terwijl Alfen onderaan de index stond met een verlies van bijna 17 procent.



InPost steeg afgelopen week 7,5 procent, na de publicatie van kwartaalcijfers. Zakenbank Jefferies gaf in een update aan positief te blijven over de vooruitzichten van het bedrijf.



Air France-KLM en Airbus gaan exclusieve onderhandelingen aan voor de oprichting van een joint venture voor de ondersteuning van Airbus A350-onderdelen. Het aandeel Air France-KLM daalde op weekbasis toch bijna 6 procent.



Morgan Stanley verlaagde afgelopen week het advies voor WDP. De koers van WDP zou volgens de zakenbank onder druk kunnen komen te staan door de lagere waarderingen van sectorgenoten. Het aandeel verloor 2,5 procent.



In de AScX wist Accsys niet te herstellen van het enorme koersverlies van vorige week. Het aandeel daalde opnieuw 8 procent op weekbasis.



PostNL ging aan kop in de Smallcap met een plus van 2,5 procent, terwijl hekkensluiter Ebusco afgelopen week ruim 27 procent verloor.



Het lokaal genoteerde MotorK won op weekbasis bijna 2 procent. Lucerne meldde een kapitaalbelang van 11,06 procent in het Britse bedrijf met een notering op het Damrak. Op 27 april van dit jaar meldde Lucerne nog een kapitaalbelang in MotorK van 5,05 procent.

