Olieprijs stijgt weer

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag weer gestegen, na een korte adempauze van oliebeleggers een dag eerder. Bij een settlement van 87,51 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,7 procent duurder. Op weekbasis werd WTI ruim 2 procent duurder. "Wederom een week van stijgingen voor de prijzen van ruwe olie, die nu op hun hoogste niveau staan sinds november vorig jaar, nadat zowel Saoedi-Arabië als Rusland bevestigden dat ze hun productieplafonds van juli tot het einde van het jaar zouden verlengen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Gezien de aanhoudend zwakke economische cijfers uit Europa en China van de afgelopen dagen zijn er risico's verbonden aan deze aanpak die, als er te veel op wordt gehamerd, kan leiden tot vraagvernietiging in een toch al kwetsbare wereldeconomie", waarschuwde de marktkenner. Analisten van Sevens Report Research denken dat de weg van de minste weerstand "hoger is voor olie op basis van krappe fysieke marktfundamentals en de technische uitbraak naar nieuwe hoogtepunten in 2023." Komende week kunnen de oliemarkten aan de slag met de maandrapporten van OPEC en het Internationaal Energieagentschap, plus de wekelijkse olievoorraden uit de Verenigde Staten. Bron: ABM Financial News

