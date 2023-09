Covestro praat met Adnoc over overname

(ABM FN-Dow Jones) Covestro gaat in gesprek met Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) over een mogelijke overname. Dit bevestigde de Duitse specialist in onder meer polymeren vrijdagavond, nadat persbureau Bloomberg dit eerder al meldde en na maanden van berichten dat Adnoc geïnteresseerd zou zijn in Covestro.



"De interesse van Adnoc in ons bedrijf onderstreept onze sterke positie als een van 's werelds toonaangevende producenten van hoogwaardige polymeermaterialen en als leider in de verschuiving naar een circulaire economie", zei CEO Dr. Markus Steilemann in een toelichting.



"Naast de huidige tegenwind in onze sector zijn we optimaal gepositioneerd om aanzienlijke langetermijnwaarde te ontsluiten in zeer aantrekkelijke sectoren die worden ondersteund door sterke seculaire groeitrends. Ongeacht de gesprekken met Adnoc blijven we ons volledig richten op onze succesvolle "Sustainable Future"-strategie", aldus de topman.



Tijdens de besprekingen zal de Raad van Bestuur van Covestro zich met name buigen over het waarborgen van de verdere implementatie van deze strategie, zei Covestro vrijdag.



Elke overeenkomst zou, naast wederzijdse instemming over de commerciële en juridische transactieparameters, de goedkeuring van de respectieve raden van bestuur van de partijen en de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten vereisen, benadrukte Covestro verder.



Het bedrijf zal geen verder commentaar geven op de kwestie, "tenzij en totdat gewijzigde omstandigheden of gebeurtenissen publicatie door Covestro vereisen om te voldoen aan de toepasselijke openbaarmakingsregels", aldus het bedrijf uit Leverkusen.



Volgens Bloomberg zou Adnoc bereid zijn om 11,6 miljard euro, ofwel 60 euro per aandeel, voor Covestro te betalen.

Bron: ABM Financial News