Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag licht hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 won 0,2 procent op 4.459,09 punten, de Dow Jones index steeg 0,2 procent op 34.579,61 punten en de Nasdaq noteerde 0,3 procent in de plus op 13.784,16 punten.

Op weekbasis weet de Dow de schade te beperken tot een verlies van rond een half procent, maar dalen de S&P 500 en Nasdaq een stuk harder.

"In recente gesprekken met institutionele belegger is duidelijk geworden dat zij in toenemende mate nerveus worden", aldus analist Tom Lee van Fundstrat. "De grootste zorg is dat het economisch momentum [in de VS] sterk blijft en dat daardoor de Fed door kan gaan met het verhogen van de rentes", aldus Lee.

Diverse Fed-leden lieten donderdag nog doorschemeren dat de kans klein is dat er in september een renteverhoging volgt. Desondanks stellen sommige leden, waaronder Lorie Logan van de Dallas Fed, dat er later in het jaar nog wel verhoogd kan worden.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Amerikaanse groothandelsvoorraden in juli licht zijn gedaald. Later vanavond volgt nog het consumentenkrediet in de VS.

De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,0708. Voor de Amerikaanse dollar, die doorgaans als veilige haven wordt beschouwd, was het een succesvolle week, zo merkte CMC op. De greenback stijgt al acht weken op rij en koerst nu rond het hoogste niveau in meer dan zes maanden. Daarmee is de dollar weer terug op het niveau van voor de regionale bankencrisis in maart.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg licht tot 4,27 procent. WTI-olie kostte vrijdag 87,45 dollar.

Bedrijfsnieuws

Apple won ruim een procent, nadat het aandeel bijna 190 miljard dollar aan marktwaarde zag verdampen in de afgelopen twee dagen. Eerder deze week verschenen er berichten dat ambtenaren in China niet langer een iPhone mogen meenemen naar werk.

Kroger kwam met cijfers, waarin het een voorziening neemt van maar liefst 1,4 miljard dollar voor de schikking van een aantal rechtszaken over de verkoop van sterk verslavende pijnstillers. In het afgelopen kwartaal steeg de winst aangepast voor bijzondere posten van 0,90 naar 0,96 dollar per aandeel. De verwachting van analisten lag op 0,91 dollar per aandeel. Kroger herhaalde de outlook voor heel 2023. Het aandeel steeg 4 procent.

Smith & Wesson schoot 12 procent omhoog, nadat de wapenfabrikant de omzet in het afgelopen kwartaal met 35 procent zag stijgen. Bovendien overtrof de winst de verwachtingen van analisten.

Hudson Pacific Properties daalde 4 procent. Het vastgoedbedrijf besloot het dividend te schrappen vanwege de impact van de stakingen in Hollywood. Hudson verhuurt studio's en andere commerciële ruimtes aan mediabedrijven.

DocuSign daalde 2,5 procent, hoewel het techbedrijf de outlook verhoogde voor het lopende boekjaar. Ook werd het inkoopprogramma van eigen aandelen uitgebreid.

AMC Entertainment daalde 12 procent. Het aandeel staat al enkele dagen onder druk.