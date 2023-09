Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag bescheiden hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 454,66 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,1 procent op 15.740,30 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,6 procent tot 7.240,77 punten. De Britse FTSE sloot 0,5 procent hoger op 7.478,19 punten.

Op weekbasis verloren de Stoxx Europe 600 en DAX wel terrein.

"De algemene stemming onder beleggers wordt er niet bepaald beter op", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Maar "ondanks deze stap terug, handelen we nog altijd binnen dezelfde bandbreedte als in de afgelopen zes maanden."

Volgens de marktanalist zitten beleggers momenteel gevangen tussen de zorgen over cijfers die wijzen op een economische groeivertraging, vooral in Europa en China, tegen een achtergrond van een veel sterkere inflatie veroorzaakt door stijgende energieprijzen.

Hewson kijkt vooral naar enkele belangrijke bijeenkomsten van centrale banken in de komende weken. "Die kunnen een aanjager zijn voor de beurzen", denkt de analist.

Komende week komt de Europese Centrale Bank met zijn rentebesluit. De markt is verdeeld over de vraag of de rente verder omhoog gaat, hoewel ECB-bestuurder Klaas Knot daar afgelopen week wel op hintte.

In tegenstelling tot wat dusver werd verwacht, zal het economisch herstel zich waarschijnlijk in de tweede helft van het jaar niet doorzetten. De vertraging zet zich door en deze trend is te zien in bijna alle sectoren, zo stelde het Duitse onderzoeksinstituut IFO.

Tegenover de gunstige macrocijfers in de VS, staan elders in de wereld zwakkere cijfers, waarschuwde KBC. De neerwaartse bijstelling van de Europese groei in het eerste kwartaal van 0,3 procent naar 0,1 procent was volgens KBC geen verrassing, maar onderstreept wel de moeilijkere gang van zaken.

De Duitse inflatie blijft dalen, zo bleek vandaag ook uit een definitieve meting van de prijsontwikkelingen in augustus. De Franse industrie wist vrijdag te verrassen met een productiegroei van 0,8 procent op maandbasis, terwijl een daling met 0,1 procent was voorspeld.

De euro/dollar noteerde richting het slot op 1,0712. WTI-olie kostte bijna 88 dollar.



Bedrijfsnieuws

In Parijs was Michelin de sterkste daler met een verlies van bijna anderhalf procent. Ook Renault en Alstom verloren gemiddeld ruim een procent. De rest van de verliezen in de CAC 40 vielen mee. Betaalbedrijf Worldline ging aan kop, met een winst van ruim 3 procent. Ook luxemerken L'Oreal, Kering en LVMH zaten in de lift.



In Frankfurt deed Covestro goede zaken, met een plus van bijna 8 procent. Volgens persbureau Bloomberg wil het Duitse bedrijf formele gesprekken starten voor een overname door Adnoc.

Financials deden ook goede zaken in de DAX, net als autofabrikanten. Zalando was hekkensluiter en verloor ruim 5 procent.

In Brussel steeg D'Ieteren 2,5 procent na cijfers. In Amsterdam verloor Philips ruim 2 procent, nadat het donderdag een schikking aankondigde rond de terugroepactie van slaapapneuapparanten. Ook halfgeleideraandelen ASMI en ASML verloren opnieuw terrein.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot een half procent in het groen.