Ebusco hard onderuit op vlak Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag iets lager gesloten. De AEX eindigde 0,1 procent in het rood op 739,09 punten. Het was een relatief rustige handelsdag, met een mager gevulde agenda. Beleggers beginnen daarom al voorzichtig vooruit te kijken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank volgende week donderdag. In aanloop waarschuwde voorzitter Klaas Knot van De Nederlandsche Bank dat Europese beleggers de kans op een renteverhoging onderschatten. In een vooruitblik schreef econoom Carsten Brzeski van ING dat hij nog altijd verwacht dat de ECB donderdag nog één keer de rente zal verhogen. Maar hij voegde wel toe dat het ditmaal geen eenvoudige opgave was, gezien alle tegenstrijdige cijfers. De euro/dollar handelde op 1,0712. Olie werd een procent duurder en de Europese gasprijs steeg met circa 5 procent. Stijgers en dalers In de AEX ging Universal Music Group aan de leiding met een dagwinst van 1,3 procent, gevolgd door NN Group en Besi die een procent wonnen. RELX werd 0,7 procent duurder na een koersdoelverhoging van UBS en sectorgenoot Wolters Kluwer won 0,4 procent. ASML en ASMI behoorden opnieuw tot de grootste dalers, ondanks dat Apple vandaag het groen wel weer wist te vinden. "Gisteren raakte bekend dat de 'boycot' tegen de iPhone van Apple nu ook zou uitgebreid worden naar overheidsdiensten. Hierop moest het aandeel van 's werelds meest waardevolle bedrijf achteruit. En in het kielzog ging ook een aantal leveranciers van componenten, waaronder halfgeleiders, mee naar beneden. Minder verkochte iPhones betekent ook minder onderdelen. Een redenering waar weinig tegen in te brengen valt", merkte beleggingsstrateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis op. ASML en ASMI daalden 1,2 procent. Randstad deed het nog niet iets slechter met een verlies van 1,4 procent en Philips verloor 2,2 procent. Philips bereikte donderdag een schikking over de slaapapneu-apparaten die moesten worden teruggeroepen in de Verenigde Staten. Philips trof een voorziening van 575 miljoen euro en volgens Bloomberg betaalt het bedrijf met deze schikking minimaal 479 miljoen dollar. In de AMX ging Basic-Fit 2,8 procent hoger en won Allfunds 1,4 procent. TKH en Alfen moesten daarentegen 3,4 en 4,5 procent inleveren. Dat was echter nog niets vergeleken bij het koersverlies van 17 procent voor Ebusco. Accsys en CM.com daalden 3,5 en 2,5 procent. PostNL wist zonder directe aanleiding 3,7 procent te stijgen en Vivoryon won 3,0 procent. Wall Street Na de slotgong op Beursplein 5 stonden de Amerikaanse beurzen voorzichtig in het groen. De S&P 500 en Nasdaq index stegen circa een half procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.