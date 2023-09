Kroger doet het onderliggend beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kroger heeft in het tweede kwartaal de verwachtingen van analisten weten te overtreffen en de outlook voor het lopende boekjaar werd gehandhaafd. Wel nam het bedrijf een voorziening van 1,4 miljard dollar voor een schikking in een opiatengeschil. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de Amerikaanse supermarktketen. Kroger zag de omzet afgelopen kwartaal dalen van 34,6 miljard naar 33,9 miljard dollar. De verwachting lag op iets meer dan 34,1 miljard dollar. Exclusief de verkoop van benzine steeg de identieke omzet met 1,0 procent. Vorig jaar in het tweede kwartaal steeg de identieke omzet met 5,8 procent. De verwachting lag op een stijging met 1,3 procent. De brutomarge kwam uit op 21,8 procent. Er werd een voorziening genomen van 1,4 miljard dollar, goed voor een verlies van 1,54 dollar per aandeel, voor de schikking van een aantal rechtszaken over de verkoop van sterk verslavende pijnstillers. Dit leverde een nettoverlies op van 180 miljoen dollar. Dit was een jaar eerder nog een nettowinst van 731 miljoen dollar. Per aandeel leed Kroger in het tweede kwartaal een verlies van 0,25 dollar tegen een winst van 1,01 dollar een jaar eerder. Aangepast voor bijzondere posten steeg de winst van 0,90 naar 0,96 dollar per aandeel. De verwachting van analisten lag op 0,91 dollar per aandeel. Outlook Het supermarktbedrijf uit Cincinnati verwacht voor het lopende boekjaar nog altijd een aangepaste winst per aandeel van 4,45 tot 4,60 dollar. Het aangepast operationeel resultaat komt naar verwachting uit op 5,0 tot 5,2 miljard dollar. De onderliggende omzet zal volgens Kroger met 2,5 tot 3,5 procent stijgen. De aangepaste vrije kasstroom moet uitkomen tussen de 2,5 en 2,7 miljard dollar. Het aandeel Kroger noteerde vrijdag voorbeurs 2,7 procent lager. Bron: ABM Financial News

