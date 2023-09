Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager in een markt die zich steeds meer richt op de aanstaande rentebesluiten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een verlies van 0,6 procent op 451,40 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,7 procent naar 15.611,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,7 procent met een stand van 7.143,90 punten. De Britse FTSE daalde 0,5 procent naar 7.402,52 punten.

"De algemene stemming onder beleggers wordt er niet bepaald beter op", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Maar "ondanks deze stap terug, handelen we nog altijd binnen dezelfde bandbreedte als in de afgelopen zes maanden." Hewson kijkt vooral naar enkele belangrijke bijeenkomsten van centrale banken in de komende weken. "Die kunnen een aanjager zijn voor de beurzen", denkt de analist.

In tegenstelling tot wat dusver werd verwacht, zal het economisch herstel zich waarschijnlijk in de tweede helft van het jaar niet doorzetten. De vertraging zet zich door en deze trend is te zien in bijna alle sectoren, zo stelde het Duitse onderzoeksinstituut IFO.

Susan Collins van de Boston Fed waarschuwde voor meer renteverhogingen in de VS, maar deze zijn afhankelijk van de macrocijfers die de komende periode worden gepresenteerd.

Tegenover de gunstige macrocijfers in de VS, staan elders in de wereld zwakkere cijfers, waarschuwde KBC. De neerwaartse bijstelling van de Europese groei in het eerste kwartaal van 0,3 procent naar 0,1 procent was volgens KBC geen verrassing, maar onderstreept wel de moeilijkere gang van zaken.

De Duitse inflatie blijft dalen, zo bleek vandaag ook uit een definitieve meting van de prijsontwikkelingen in augustus.

De Franse industrie wist vrijdag te verrassen met een productiegroei van 0,8 procent op maandbasis, terwijl er een daling met 0,1 procent was voorspeld.

In de VS staan vrijdag twee data op de agenda en dat zijn de groothandelsvoorraden over juli en het consumentenkrediet over dezelfde maand.

Olie noteerde vrijdag lager. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het rood op 86,59 dollar, terwijl voor een november-future Brent 89,78 dollar werd betaald, een daling van 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0703. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0716 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0698 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs en Frankfurt noteerden het overgrote deel van de hoofdaandelen lager. In Parijs was Renault de sterkste daler met een verlies van 2,5 procent. In Frankfurt was dit Heidelberg, waar 2,9 procent van de koers af ging. In Frankfurt noteerden vier aandelen een verlies van meer dan twee procent.



In Parijs kon de koers van het aandeel Worldline nog een winst genereren van 1,4 procent. In Frankfurt was het aandeel Hannover Rück de grootste stijger met een winst van 1,6 procent.

In Brussel steeg D'Ieteren een procent na cijfers.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De S&P 500 verloor donderdag 0,3 procent op 4.451,14 punten, de Dow Jones index steeg 0,2 procent op 34.500,73 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 13.748,83 punten.