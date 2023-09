Video: is Duitsland de zieke man van Europa?

(ABM FN-Dow Jones) Duitsland wordt op dit moment geconfronteerd met verschillende uitdagingen, maar is niet 'de zieke man van Europa'. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News.

Duitsland kampt met hogere energieprijzen, en dat is voor een industrieland inderdaad een uitdaging, aldus Juvyns. "China zit in de moeilijkheden" en dat is Duitslands grootste klant.

Maar het is vooral een conservatiever begrotingsbeleid dat maakt dat Duitsland het momenteel minder goed doet dan bijvoorbeeld Frankrijk.

De schuldgraad in Duitsland is echter de helft van die in Frankrijk en "vroeg of laat zullen Frankrijk, Italië, Spanje de rekening moeten betalen". En dat is volgens Juvyns vermoedelijk eerder vroeger dan later, want vanaf januari 2024 komt er een hervorming van het stabiliteitspact van de eurozone.

"Dat betekent dat landen die de voorbije jaren groei hebben gegenereerd dankzij additionele schuld, nu zullen moeten beginnen met bezuinigen", aldus de expert van JPMorgan.

"Duitsland is dus niet de zieke man van Europa. Verre van, ze hebben gewoon een veel zuiniger begrotingsbeleid dan veel andere lidstaten." Maar het land kampt volgens JPMorgan wel met een demografisch probleem. En dat maakt dat Juvyns op lange termijn positiever is over Frankrijk dan over Duitsland.