AEX zakt weg

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist vrijdag de openingswinsten niet vast te houden en koerst inmiddels in het rood. Richting het einde van de ochtend verloor de AEX 0,8 procent op 733,94 punten.

"De algemene stemming onder beleggers wordt er niet bepaald beter op", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Maar "ondanks deze stap terug, handelen we nog altijd binnen dezelfde bandbreedte als in de afgelopen zes maanden."

Hewson kijkt vooral naar enkele belangrijke bijeenkomsten van centrale banken in de komende weken. "Die kunnen een aanjager zijn voor de beurzen", denkt de analist.

Voor de Amerikaanse dollar, die doorgaans als veilige haven wordt beschouwd, was het wel een succesvolle week, zo merkte CMC op. De greenback stijgt al acht weken op rij en koerst nu rond het hoogste niveau in meer dan zes maanden. Daarmee is de dollar weer terug op het niveau van voor de regionale bankencrisis in maart.

De dollar presteert volgens Hewson sterk, dankzij de sterkte van de Amerikaanse economie ten opzichte van andere regio's. "Recente cijfers laten zien dat de economie in de VS veerkrachtig blijft. Er heerst de gedachte dat de Fed hierdoor nog wel een keer de rente kan verhogen tegen het einde van het jaar, vermoedelijk in november."

Het beeld in China, Europa en het Verenigd Koninkrijk is dan weer heel anders, zo stelde Hewson. De economische vooruitzichten zien er voor deze regio's niet al te best uit, en Hewson verwacht dan ook geen renteverhogingen meer.

Toch waarschuwde president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank op donderdag dat Europese beleggers de kans op een renteverhoging onderschatten.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0701. De olieprijzen daalden licht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won UMG 0,5 procent. ASR schreef 0,1 procent bij. Philips noteerde onderaan met een verlies van 3,0 procent. Philips bereikte op donderdag nog een akkoord over een schikking met betrekking tot de terugroepactie van slaapapneu-apparaten in de Verenigde Staten.

In de AMX won Aperam 1,1 procent. Signify verloor 2,5 procent.

In de AScX won PostNL 3,2 procent, zonder direct aanwijsbare reden. Azerion gaf 3,8 procent prijs en Ebusco daalde met 9,2 procent.