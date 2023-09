Valuta: euro vlak

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond de 1,07 dollar in afwachtende markt.

"We hebben de euro donderdag op 1,0886 dollar en vandaag op 1,0897 zien noteren in een markt die zich opmaakt voor de aanstaande rentebesluiten en de G20-top, aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News.

De voorzitter van de Fed van New York, John Williams, was donderdag bij Bloomberg News positief over het huidige renteniveau. Hij blijft wel scherp letten op het inflatiepeil en in hoeverre de rentestand daarbij past.

De voorzitter van de Fed van Chicago, Austan Goolsbee, liet op de radiozender NPR donderdag doorschemeren dat de Fed wel zo'n beetje klaar is met het verhogen van de rente. Volgens Goolsbee is nu de vraag hoe lang de rente in de VS op het huidige niveau moet blijven. De Fed verwacht dat dit voor een relatief lange periode zal zijn, aldus de Fed-voorzitter.

"Vooralsnog lijkt de markt er in elk geval steeds meer rekening mee te houden dat de Fed op 20 september geen renteverhoging doorvoert. Terwijl de economie in de eurozone en dan met name in Duitsland tegenwind ervaart, zien beleggers de Amerikaanse economie nog niet haperen en vinden de dollar hierdoor aantrekkelijk", aldus Erdmann.

Erdmann verwacht van de G20 geen al te grote impact zal hebben op de valutamarkten, gezien de afwezigheid van enkele prominente staatslieden.

De Duitse inflatie blijft dalen, zo bleek vandaag ook uit een definitieve meting van de prijsontwikkelingen in augustus.

De Franse industrie wist vrijdag te verrassen met een productiegroei van 0,8 procent op maandbasis, terwijl er een daling met 0,1 procent was voorspeld.

In de VS staan vrijdag twee data op de agenda en dat zijn de groothandelsvoorraden over juli en het consumentenkrediet over dezelfde maand.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent hoger op 1,0703 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8575 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent tot 1,2483 dollar.