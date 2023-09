UBS verhoogt koersdoel RELX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor het aandeel RELX verhoogd van 29,00 naar 30,10 Britse pond met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de Zwitserse zakenbank. UBS stond in het rapport stil bij de overeenkomst die RELX donderdag bekendmaakte met het Duitse DEAL consortium. Dankzij deze overeenkomst kunnen Duitse onderzoeksinstituten toegang krijgen tot alle wetenschappelijke artikelen van Elsevier. In ruil betalen de onderzoekers wel een vergoeding als zij een eigen artikel indienen bij Elsevier. Volgens UBS zijn er 897 instituten die gebruik kunnen maken van de regeling. De bank verwacht bij een volledige deelname een omzetstijging van 30 miljoen euro in Duitsland en verhoogde de raming voor de autonome groei in 2024 voor het onderdeel STM naar 5 procent. Het aandeel RELX noteerde vrijdag op een rood Damrak vlak op 31,43 euro. In Londen daalde het aandeel licht tot 26,92 pond. Bron: ABM Financial News

