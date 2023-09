Berenberg verhoogt koersdoel Eurocommercial Properties Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Eurocommercial Properties

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg verhoogde vrijdag het koersdoel voor Eurocommercial Properties van 24,00 euro naar 25,50 euro, bij handhaving van het Houden advies. Dit bleek uit een rapport van de bank. Naar aanleiding van de “solide” cijfers over de eerste jaarhelft zag analist Kai Klose ruimte om zijn verwachtingen opwaarts bij te stellen. Het vastgoedfonds en verhuurder van winkelcentra, profiteert van de indexatie van de huren aan de hoge inflatie, en Klose benadrukte dat de huurders de hogere huren ook kunnen opbrengen. Hoge huurinkomsten compenseren daarmee de gestegen kapitaalkosten, die een stijgende rente met zich mee heeft gebracht. De detailhandelsverkopen trekken daarnaast over de brede linie wat aan, geholpen door de nasleep van de Covid-periode, en deze trend kan zich in de tweede jaarhelft voortzetten, maar zal “waarschijnlijk wel iets minder dynamisch” zijn, aldus de analist van de Duitse zakenbank. Eurocommercial heeft ook baat bij de lage leegstand van 1,5 procent in juni, waardoor dividenduitkeringen vermoedelijk op peil kunnen blijven. Het aandeel is dit jaar wel “richtingloos”, met een daling van 3,7 procent. Beleggers zijn terughoudend door de onzekere mondiale economische vooruitzichten, aldus Klose, die wel benadrukte dat het dividendrendement van 7,4 procent de neerwaartse risico’s voor het aandeel wat kan minimaliseren. Het aandeel Eurocommercial Properties sloot donderdag in Amsterdam 1,7 procent lager op 21,76 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.